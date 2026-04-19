Empat Bandara Fasilitasi Layanan Mecca Route Haji, Ini Daftarnya

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyebutkan, sebanyak empat bandara yang dikelolanya telah dilengkapi fasilitas Mecca Route dari Keimigrasian Arab Saudi sebagai layanan calon jemaah haji 2026.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Minggu (19/4/2026) mengatakan, empat bandara yang dilengkapi Mecca Route, yaitu ada di Bandara Sultan Hasanuddin, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, dan Bandara Adi Soemarmo.

"Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pertama kalinya tersedia Mecca Route yang merupakan layanan keimigrasian Arab Saudi. InJourney Airports mendukung penuh fasilitas ini dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk Mecca Route," kata Pahlevi.

Fasilitas Keimigrasian Arab Saudi

Selanjutnya dia menjelaskan, Mecca Route merupakan fasilitas keimigrasian Arab Saudi di mana pemeriksaan paspor dilakukan lebih awal di bandara embarkasi keberangkatan di Indonesia, sehingga mempermudah jemaah haji ketika tiba di bandara Jeddah atau Madinah.

"Adapun pada empat bandara yang terdapat Mecca Route, pemeriksaan keamanan sebelum keberangkatan dilakukan di asrama haji," katanya.

Untuk mendukung layanan ini, InJourney Airports menyiapkan personel Aviation Security dan fasilitas seperti x-ray, walk-through metal detector (WTMD) serta hand-held metal detector (HHTD), untuk melakukan pemeriksaan orang dan barang bawaan di asrama haji.

Selain itu, pihaknya juga memastikan kesiapan layanan di 19 bandara keberangkatan 205.333 calon jemaah haji dari tanah air ke Tanah Suci yang akan dimulai pada 22 April 2026.

"Kesiapan operasional bandara baik fasilitas dan personel untuk memastikan pergerakan pesawat dan jemaah haji di seluruh bandara embarkasi haji dan haji antara sudah siap, dan tetap melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan seluruh pihak terkait," ujarnya.

Siap Layani

Lebih jauh Pahlevi menuturkan, seluruh bandara embarkasi haji dan bandara haji dipastikan sudah siap melayani keberangkatan jemaah. Seluruh infrastruktur udara seperti runway, taxiway dan apron siap mendukung operasional pesawat badan lebar, seperti Boeing 777 dan Airbus A330 untuk penerbangan haji.

Ia mengatakan, untuk layanan tahun ini sebanyak 14 bandara yang dikelola InJourney ditetapkan pemerintah menjadi embarkasi haji untuk melayani keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci.

"Sementara itu, 5 bandara menjadi embarkasi haji antara atau tempat keberangkatan jamaah haji dari kota asal ke bandara embarkasi," katanya.

Dia mengungkapkan, Bandara Internasional Yogyakarta secara perdana ditetapkan menjadi embarkasi haji sebagai layanan keberangkatan jamaah menuju Tanah Suci.

"Bandara Internasional Yogyakarta sejak beroperasi pada 2019 untuk kali pertama pada 2026 melayani keberangkatan jemaah haji ke Jeddah dan Madinah," tuturnya.

Selengkapnya, 14 bandara yang ditetapkan sebagai embarkasi haji adalah Bandara Internasional Yogyakarta, Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Adi Soemarmo Solo, Kertajati Majalengka, Sultan Hasanuddin Makassar, Hang Nadim Batam, Syamsuddin Noor Banjarmasin.

Lalu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Kualanamu Deli Serdang, SAMS Sepinggan Balikpapan, Zainuddin Abdul Madjid Lombok, Sultan Iskandar Muda Aceh dan Minangkabau Padang.