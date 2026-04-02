Emir Madinah Tegaskan Komitmen Layanan Haji-Umrah, Dari Akar Sejarah hingga Lonjakan 214 Persen

Emir Madinah Pangeran Salman bin Sultan menegaskan pelayanan terhadap jemaah haji dan umrah bukan sekadar tugas administratif, melainkan komitmen mendalam yang telah mengakar sejak berdirinya Kerajaan Arab Saudi.

Pernyataan itu disampaikan saat Pangeran Salman meresmikan Forum Umrah and Ziyarah Forum edisi ketiga di King Salman International Convention Center pada awal pekan ini.

"Pelayanan jemaah bukan tugas sementara, melainkan komitmen mendasar sejak berdirinya Kerajaan oleh Raja Abdulaziz," ungkapnya dalam laporan Saudi Gazette dikutip inilah.com, Kamis (2/4/2026).

Hingga kini, lanjut Pangeran Salman, kepemimpinan Saudi terus mengerahkan seluruh kemampuan untuk melayani Dua Tanah Suci dan menghadirkan layanan terbaik bagi para tamu Allah.

Forum Strategis Global

Forum yang berlangsung selama tiga hari ini diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bekerja sama dengan Pilgrim Experience Program.

Ajang ini kian mengukuhkan posisinya sebagai platform global yang mempertemukan para ahli, pemangku kepentingan, dan investor guna bertukar gagasan, menjajaki peluang, serta merumuskan masa depan sektor umrah dan ziarah.

Pangeran Salman menegaskan, pengalaman jemaah bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang sarat makna, berakar pada sejarah panjang peradaban Islam yang lahir dari tanah suci tersebut.

“Perkembangan pesat layanan umrah dan ziarah mencerminkan kesungguhan Arab Saudi dalam menjalankan misi keagamaan dan kemanusiaannya.,” ujarnya.

Lonjakan Jemaah dan Kepuasan Tinggi

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Tawfiq Al-Rabiah mengungkapkan capaian signifikan sektor ini.

Ia menyebut jumlah jemaah umrah dari luar negeri melampaui 18 juta orang sepanjang 2022 hingga 2025, melonjak hingga 214 persen.

Tak hanya itu, tingkat kepuasan jemaah pada 2025 mencapai angka 94 persen, menunjukkan peningkatan kualitas layanan yang konsisten.

Inovasi dan Pelestarian Sejarah

Di sela forum, Pangeran Salman juga meresmikan Atlas Sejarah Sirah Nabawiyah yang disusun oleh King Abdulaziz Foundation.

Selain itu, ia meluncurkan inisiatif penamaan kawasan dan jalan di proyek Rua Al Madinah dengan menggunakan nama-nama historis terdokumentasi.

Langkah tersebut bertujuan menjaga identitas budaya dan lanskap urban di sekitar Masjid Nabawi.

Penguatan Ekosistem Umrah

Forum tersebut juga menjadi momentum penandatanganan sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman antar berbagai pihak.

Sejumlah penghargaan turut diberikan kepada organisasi dan perusahaan umrah atas kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah.