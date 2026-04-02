Ekspor Perdana 100 Ton Bumbu Pasta dan RTE Haji 2026, Distribusi Ngebut Antisipasi Keterlambatan!

Ekspor perdana 100 ton bumbu pasta dan makanan siap saji (Ready to Eat/RTE) untuk kebutuhan haji 2026 resmi digulirkan dengan distribusi yang dipacu cepat guna mengantisipasi potensi keterlambatan.

Langkah tersebut menjadi bagian krusial dalam memastikan layanan konsumsi jemaah berjalan optimal sejak awal musim haji.

Pengiriman tahap awal dilakukan dari Gudang Lini Garuda, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (2/4/2026), menuju Arab Saudi.

Proses itu didukung PT Pos Indonesia dan Garuda Indonesia, yang memastikan rantai pasok logistik berjalan terintegrasi dan distribusi udara berlangsung lancar.

Standar Ketat

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menegaskan pengawalan distribusi menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga kualitas layanan haji.

“Sebagai pengawal distribusi, Kemenhaj memastikan seluruh proses logistik haji memenuhi standar kehalalan, kesehatan, ketahanan produk, serta ketepatan waktu pengiriman, agar kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Distribusi logistik dijadwalkan melalui sejumlah penerbangan pada 2 hingga 6 April 2026.

Total kebutuhan dari dua vendor mencapai 230 ton, dengan sisa 130 ton masih dalam proses penjadwalan pengiriman.

Penguatan Industri

Jaenal menambahkan, ekspor ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi jemaah, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan industri nasional.

“Ini sekaligus menjadi test run dan capacity building, memastikan produk Indonesia mampu memenuhi standar Arab Saudi, mengurangi ketergantungan impor, serta menciptakan efisiensi biaya,” tambahnya.

Mitigasi Risiko

Di sisi lain, kesiapan produksi dan distribusi terus dimatangkan melalui koordinasi intensif antara pemerintah dan penyedia.

Hal tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi di Jakarta yang membahas kesiapan menjelang operasional haji.

Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menyatakan, seluruh rantai pasok diawasi ketat untuk mencegah hambatan distribusi.

“Fokus kami memastikan produksi bumbu dan RTE siap, distribusinya tepat sasaran sampai ke dapur, dan seluruh potensi kendala pengiriman bisa dimitigasi sejak awal,” ujar Tri.

Kebutuhan Besar

Kebutuhan bumbu haji tahun ini diproyeksikan mencapai 360 ton, dengan rincian 28 jenis untuk Makkah dan 23 jenis untuk Madinah, disesuaikan dengan durasi layanan di masing-masing wilayah.

Sementara itu, kebutuhan RTE juga disiapkan dalam jumlah besar mengikuti total hari operasional konsumsi jemaah.

Sebagian pengiriman bahkan telah tiba di Jeddah, sementara sisanya ditargetkan rampung paling lambat 10 April 2026, sebelum kedatangan petugas haji di Arab Saudi.

“Kami pastikan seluruh kebutuhan ini tiba tepat waktu. Jika ada kendala pengiriman, kami segera menyiapkan opsi alternatif agar tidak mengganggu layanan jemaah,” tegasnya.

Pengawasan Ketat

Selain distribusi, pengawasan penggunaan bumbu di dapur katering juga menjadi perhatian.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan bahan yang dikirim dimanfaatkan optimal sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan layanan di musim haji berikutnya.