Dua Calon Haji Asal Riau Batal Berangkat, Enam Tertunda

Sebanyak dua calon haji asal Provinsi Riau dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci, Mekkah Arab Saudi dari delapan yang tertunda keberangkatannya karena kondisi sakit dengan gangguan yang cukup tinggi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Defizon menyebutkan sebanyak tujuh calon haji sakit di Batam, Kepulauan Riau. Ditambah satu calon haji yang sakit di daerah asal sehingga total ada delapan jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi kesehatan.

"Dari delapan calon haji yang sakit, satu orang di daerah asal dinyatakan tidak memenuhi istithaah (kemampuan). Sementara di embarkasi Batam, satu dari tujuh calon haji juga dipastikan gagal berangkat,” ujar Defizon dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Selasa (28/4/2026).

Selanjutnya dia mengatakan jemaah Riau yang sudah masuk asrama haji di Batam saat ini mencapai tiga kloter. Dua kloter sudah tiba di Madinah, dan satu kloter lagi di asrama.

Dari tiga Kloter tersebut tujuh calon haji sakit dan enam orang masih menjalani perawatan di Batam. Defizon berharap kondisi mereka segera membaik sehingga tetap bisa diberangkatkan.

“Kami berharap keenam jamaah ini pulih dan tidak sampai gagal istithaah, sehingga bisa diberangkatkan jika kesehatannya sudah membaik,” tutur dia.

Penyakit Bawaan

Berdasarkan evaluasi sementara, jemaah yang sakit diduga disebabkan oleh penyakit bawaan yang diperparah oleh kelelahan sebelum keberangkatan. Oleh karena itu diimbau kepada jamaah untuk banyak istirahat sebelum berangkat.

"Mungkin sebelum berangkat banyak melakukan aktivitas. Karena itu, kami mengimbau agar jemaah cukup beristirahat. Ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang prima. Jangan sampai di Arab Saudi mengalami kondisi yang sama. Istirahat yang cukup sangat penting agar saat diterbangkan ke Madinah dalam kondisi sehat,” terangnya.

Lebih lanjut dia berharap tidak ada lagi calon haji yang batal berangkat setelah dua orang dipastikan gagal karena tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan. Ia juga mengingatkan agar kondisi ini tidak bertambah, karena dapat menimbulkan kendala dalam proses pemberangkatan, termasuk terkait ketersediaan kursi di kloter berikutnya.