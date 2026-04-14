DPR Minta Tambahan Biaya Haji Ditanggung Negara, Ini Alasannya

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menekankan bahwa selisih usulan tambahan biaya penerbangan haji tidak dibebankan kepada jemaah calon haji. Sebab tambahan biaya tersebut harus ditanggung oleh negara.

Marwan meminta Kementerian Haji dan Umrah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan agar penggunaan anggaran negara berjalan akuntabel.

“Pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar skema pembiayaan ini dapat dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan regulasi,” katanya saat Rapat Kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah di Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dalam rapat kerja tersebut salah satu poin utama yang dibahas mengenai usulan kenaikan biaya penerbangan akibat lonjakan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar.

Total biaya penerbangan melonjak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun. Hal ini dipicu oleh usulan kenaikan dari Garuda Indonesia sebesar Rp974,8 miliar dan Saudi Airlines sebesar Rp802,8 miliar.

Marwan meminta usulan tambahan biaya dapat dihitung ulang oleh Kementerian Haji mengingat fluktuasi harga minyak dunia masih sangat dinamis. Maka dalam rapat berikutnya harus diputuskan secara rinci berapa besaran riil dari kenaikan biaya penerbangan.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI untuk memastikan aspek legalitas dari kenaikan biaya tersebut.

Menurut dia, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2025, komponen biaya penerbangan jamaah bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sementara biaya petugas kloter bersumber dari APBN.

“Terkait dengan kenaikan biaya penerbangan yang diusulkan oleh maskapai, saat ini Kementerian Haji dan Umrah sedang melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan pihak terkait untuk memastikan status force majeure dan legalitas sumber pembiayaan,” kata dia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan secara finansial pemerintah siap menanggung selisih biaya yang dibutuhkan untuk tambahan penerbangan haji.

Namun ia membutuhkan bantalan hukum agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Merujuk pada regulasi, komponen biaya haji bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang bersumber dari dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Kalau tidak sesuai dengan undang-undang, kami enggak berani juga menggunakan APBN. Kami butuh bantalan hukum yang kuat,” kata dia.