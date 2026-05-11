Doa yang Baik Dibaca Saat Melihat Ka'bah: Arab, Latin, Terjemahan, dan Adabnya

Bagi umat Islam, melaksanakan ibadah haji atau umrah ke Tanah Suci adalah sebuah impian dan pengalaman spiritual yang sangat mendalam.

Di sana, berdiri tegak bangunan ka'bah di tengah Masjidil Haram yang menjadi pusaran kiblat bagi seluruh Muslim di dunia.

Melihat ka'bah untuk pertama kalinya pasti akan menggetarkan hati. Oleh karena itu, para ulama, sangat menganjurkan kita untuk memanjatkan doa khusus sebagai bentuk rasa syukur dan pengagungan kepada Allah SWT.

Bacaan Doa Utama Saat Melihat Ka'bah

Doa saat melihat ka'bah.

Mengutip penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idhah fi Manasikil Hajji, ada sebuah doa yang sangat disarankan untuk dilafalkan ketika mata kita menatap bangunan ka'bah.

Berikut adalah lafal bacaannya:

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرّفَهُ وَكَرّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا

Latin: Allahumma zid hadzal bayta tasyrifan wa ta‘zhiman wa takriman wa mahabatan, wa zid man syarrafahu wa karramahu min/mimman hajjahu aw i’tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta‘zhiman wa birran.

Artinya: "Ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kehebatan pada Baitullah ini.

Tambahkan juga kemuliaan, kehormatan, keagungan, dan kebaikan untuk orang-orang berhaji atau berumrah yang memuliakan dan menghormati Ka’bah."

Doa Lanjutan (Memohon Keselamatan)

Doa lanjutan saat melihat ka'bah (memohon keselamatan).

Setelah melantunkan doa pujian di atas, jamaah juga dianjurkan untuk langsung menyambungnya dengan doa permohonan keselamatan.

Anjuran doa ini juga bersumber dari kitab karya Imam An-Nawawi:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

Latin: Allahumma antas salam, wa minkas salam, fa hayyina rabbana bis salam.

Artinya: "Ya Allah, Engkau adalah keselamatan. Dari-Mu keselamatan berasal. Wahai Tuhan kami, berikan kehormatan pada kami melalui keselamatan."

Adab Saat Melihat ka'bah Menurut Fiqih Sunnah

Selain membaca rangkaian doa di atas, ibadah kita bisa menjadi semakin sempurna jika dibarengi dengan adab yang baik.

Berikut adalah beberapa adab yang dianjurkan saat berada di sekitar ka'bah:

1. Mengangkat Kedua Tangan

Saat memanjatkan doa ketika melihat ka'bah, berdoalah sembari mengangkat kedua tangan ke atas untuk memohon anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa.

2. Menyapa Hajar Aswad dengan Tepat

Sangat dianjurkan untuk mendekat dan mencium Hajar Aswad tanpa mengeluarkan suara.

Namun, jika kondisi berdesakan dan tidak memungkinkan untuk menciumnya, cukup sentuh Hajar Aswad menggunakan tangan kanan. Kemudian, ciumlah tangan tersebut.

3. Memperbanyak Zikir

Isilah waktu luang saat memandangi ka'bah dan berdiam di sekitarnya dengan untaian zikir dan doa.

4. Mengerjakan Tawaf