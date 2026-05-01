Denda Haji Tembus Rp400 Juta! Para Pelanggar Langsung Disikat di Tanah Suci

Pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan ibadah haji 2026 dengan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran. Langkah tersebut diambil untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan jutaan jemaah di kawasan suci.

Aparat keamanan haji dilaporkan menangkap seorang warga negara Myanmar yang diduga mengangkut enam pelanggar aturan dan berupaya membawa mereka masuk ke Makkah.

Selain itu, di tengah pengetatan tersebut, muncul kasus yang turut menyita perhatian publik Indonesia. Penangkapan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat kepolisian Arab Saudi kerena diduga melakukan promosi iklan haji ilegal telah menarik perhatian publik.

Dalam vidio penangkapan yang telah beredar luas di media sosial tersebut, tampak dua dari tiga WNI terduga pelaku mengenakan pakaian petugas haji Indonesia.

Otoritas setempat menegaskan kepatuhan terhadap aturan haji 2026 menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan jemaah serta kesucian pelaksanaan ibadah di Tanah Haram.

Penindakan tersebut menjadi bagian dari operasi pengawasan intensif selama musim haji.

Para pelanggar telah diserahkan kepada otoritas berwenang untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah memperingatkan sanksi tegas bagi pelanggaran aturan haji.

Disebutkan, denda maksimal hingga SR100.000 atau sekitar Rp420 juta akan dikenakan kepada siapa pun yang mengangkut pemegang visa kunjungan menuju Mekkah dan area suci selama periode 1 Dzulqadah hingga 14 Dzulhijjah (19 April–31 Mei 2026).

Sementara itu, individu yang kedapatan menjalankan atau mencoba berhaji tanpa izin resmi akan dikenakan denda maksimal SR20.000 atau sekitar Rp84 juta.

Sanksi yang sama juga berlaku bagi pemegang visa kunjungan yang memasuki atau tinggal di Mekkah selama periode tersebut.

Tidak hanya pelaku transportasi ilegal, pemerintah juga menindak pihak yang menyediakan tempat tinggal bagi jemaah tanpa izin.

Denda hingga SR100.000 dapat dikenakan kepada siapa saja yang menampung pemegang visa kunjungan secara ilegal, baik di hotel, apartemen, rumah pribadi, maupun fasilitas lainnya.

Sanksi juga berlaku bagi individu yang menyembunyikan atau membantu keberadaan pelanggar di Mekkah dan kawasan suci. Pemerintah menegaskan besaran denda dapat meningkat tergantung jumlah pelanggar dalam satu kasus.

Kebijakan itu berlaku sepanjang musim haji, mulai 19 April hingga 31 Mei, sebagai langkah preventif untuk memastikan pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan aman.