Dari Ladang ke Tanah Suci, Kisah Harsono Wujudkan Impian Haji di Usia 90 Tahun

Di tengah berbagai kisah keberangkatan ibadah haji yang kerap diwarnai kemudahan finansial atau fasilitas modern, cerita dari seorang lansia asal Karanganyar ini justru menyentuh sisi paling mendasar dari makna perjuangan dan ketulusan.

Harsono, seorang petani sederhana, membuktikan bahwa impian suci bisa diraih dengan kesabaran yang tak tergoyahkan.

Harsono (90), warga Dusun Tunggul Rejo, Desa Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, tercatat sebagai calon jemaah haji tertua di Karanganyar tahun 2026.

Di usia 90 tahun, ia akhirnya bisa mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri.

Perjalanan menuju ibadah haji ditempuh dengan perjuangan panjang melalui hasil menabung dari jerih payahnya sendiri.

Dana keberangkatan dikumpulkan dari usaha pertanian dan ternak yang dijalankannya selama bertahun-tahun.

Saat ditemui, Harsono mengatakan dirinya bersama istri mendaftar haji pada tahun 2020, tepat saat awal pandemi Covid-19.

“Saya dan istri daftar haji saat awal pandemi Covid-19,” kata Harsono kepada wartawan, Senin (20/4/2026).

Biaya Haji dari Hasil Pertanian dan Ternak

Kisah Harsono menjadi cerminan nyata bagaimana kerja keras dan konsistensi mampu mengalahkan keterbatasan ekonomi. Tidak ada jalan pintas dalam perjalanannya menuju Tanah Suci, semua ditempuh dari keringat sendiri.

Harsono menjelaskan, biaya pendaftaran haji berasal dari tabungan pribadi yang dikumpulkan dari hasil bekerja sebagai petani dan peternak.

Ia mengaku menjual hasil panen mentimun, cabai rawit, hingga memelihara dua ekor sapi yang kemudian dijual saat musim kurban.

“Saya jual hasil tani saya, kemudian hasil penjualan itu saya gunakan untuk membeli dan memelihara dua lembu. Kemudian saya jual saat kurban setiap tahun. Keuntungan dari penjualan lembu itu saya tabung dengan menitipkan uangnya ke anak saya,” kata dia.

Hasil usaha tersebut terus disisihkan hingga cukup untuk mendaftarkan haji bersama istrinya.

Wujudkan Niat Berhaji Sejak 2013

Keinginan berhaji bagi Harsono bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ia telah memupuk niat tersebut selama lebih dari satu dekade, menunggu momen yang dirasa tepat dalam hidupnya.

Harsono mengaku keinginan berangkat haji sudah muncul sejak tahun 2013. Saat itu, ia merasa tanggung jawab sebagai orang tua sudah tuntas setelah seluruh anaknya menikah.

Menurut dia, ibadah haji menjadi cita-cita berikutnya setelah menyelesaikan kewajiban membesarkan dan menikahkan anak-anak.

“Sejak 2013, saya ingin naik haji karena saya merasa tugas saya sebagai orang tua terhadap anak selesai, yaitu anak paling kecil saya sudah resmi menikah,” kata dia.

Impian Menjadi Nyata di Usia 90 Tahun

Apa yang ditanam dengan kesabaran, pada akhirnya berbuah kenyataan. Di usia yang tak lagi muda, Harsono justru memetik hasil dari perjalanan panjang hidupnya, sebuah panggilan suci ke Baitullah.

Kini, niat yang dipendam sejak lama akhirnya terwujud pada musim haji 2026.

Harsono menjadi contoh bahwa impian berangkat ke Tanah Suci dapat dicapai melalui kerja keras, kesabaran, dan ketekunan menabung.

Di usia senja, ia bersiap menjalankan rukun Islam kelima bersama istri dengan penuh rasa syukur.

Kisah ini bukan sekadar tentang perjalanan fisik menuju Mekkah, tetapi juga perjalanan spiritual tentang kesungguhan, pengorbanan, dan keyakinan.