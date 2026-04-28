Dari Gerobak Kecil Es Puter, di Usia Senja Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci

Tulisan “Es Puter” berwarna merah masih terlihat mencolok di atas gerobak kecil milik Ili (62) yang catnya mulai kusam, ditopang sepeda motor yang nampak renta. Gerobak itu terparkir di halaman rumah mungilnya di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sumber, Cirebon, Selasa (14/4/2026) siang.

Dari gerobak sederhana itulah, jalan menuju Baitullah perlahan dirintis oleh Ili, penjual es krim yang kini memasuki usia senja. Siang itu, terik matahari menyelimuti halaman; seekor kucing rebah di lantai, sementara angin tipis menyusup di antara pintu dan jendela terbuka.

Di dalam rumah, suasana terasa lebih hidup. Yayah (49), istri Ili, sibuk menata perlengkapan haji seperti kain ihram, tas, sandal, ember kecil, hingga charger telepon genggam .

Rumah itu memang sempit, namun teduh. Di sudut ruang, barang-barang tersusun seperti penanda bahwa penantian panjang kian mendekati muara.

Ili datang ke Cirebon dari Ciamis dengan bekal seadanya, mengikuti kakaknya sambil mencari cara agar dapur tetap berasap. Sebagai perantau “wong cilik”, ia bertahan lewat es mung-mung, jajanan tradisional pesisir yang akrab di lidah warga.

Jajanan tersebut dibuat dari santan, gula, dan tepung, lalu diputar manual dalam tabung berisi es batu dan garam hingga membeku. Rasanya gurih manis, membekas di lidah siapa pun yang mencicipinya.

Harganya terjangkau, sekitar Rp2.000–Rp5.000 per porsi. Anak-anak hingga orang dewasa mengenali bunyi bel kecil dari gerobak Ili yang saban siang melintas.

Hati Tergetar

​​​​​Setiap pagi, Ili menyusuri gang dan berhenti di sekitar sekolah. Salah satunya SD Kartini, tempat sebuah niat besar tumbuh tanpa aba-aba, lalu menetap dalam dada.

Ia mengenang momen sekitar 2005, saat berjualan dan melihat rombongan calon haji melintas di depan sekolah. Pakaian putih dan wajah penuh harap itu membuat hatinya bergetar.

“Ya saya lihat rombongan haji, saya ingin juga seperti orang lain, ingin ke Baitullah,” ujar Ili dengan suara lirih.

Sejak momen itu, ia mulai menabung dari sisa dagang. Kadang Rp10 ribu, esok harinya bisa Rp20 ribu. Nilainya kecil, tetapi tekadnya tak pernah ikut mengecil.

Hari ramai memberi lebih, hari sepi menguji kesabaran. Musim hujan menjadi masa paling berat ketika pembeli berkurang, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan.

Jatuh Bangun

Di tengah jatuh bangun itu, usahanya sempat berkembang. Pada 2010, ia memiliki 19 karyawan, dan gerobak dorong beralih ke sepeda motor agar jangkauan dagangan lebih luas.

Namun tabungan haji tetap berjalan dengan ritme yang sama. Selalu ada bagian yang disisihkan untuk ongkos menuju Tanah Suci.

Hampir delapan tahun setelah niat itu tumbuh, Ili berhasil membeli nomor porsi haji pada 2013, penanda bahwa kesabaran memiliki jalannya sendiri menuju takdir.

“Tadinya nggak nyangka. Menabung sedikit demi sedikit, tetapi alhamdulillah bisa sampai lunas,” ujarnya sambil tersenyum kecil yang sukar disembunyikan.

Kini, penantian panjang itu hampir usai. Ili dijadwalkan berangkat pada 19 Mei 2026 bersama Yayah, yang setia mendampinginya selama bertahun-tahun.

Titipkan Dalam Doa

Menjelang keberangkatan, haru kerap terpancar di wajahnya. Penjual es krim itu merasa telah tiba di titik yang dulu hanya ia titipkan dalam doa.

“Bahagia banget, seperti orang lain sama, macam bos-bos. Saya jualan es,” ucapnya.

Di Tanah Suci nanti, ia tak membawa banyak permintaan. Doanya sederhana, yaitu agar anak cucu, keluarga, dan teman-temannya mendapat panggilan yang sama.

Ketua KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon Sofyan menyebut kisah Ili sebagai suluh kecil yang layak dilihat banyak orang, terutama mereka yang merasa haji terlalu jauh digapai.

Sofyan menilai keberhasilan itu menyimpan pelajaran penting. Jalan berhaji kerap lahir dari ketekunan yang sunyi, serta ikhtiar kecil yang dirawat tanpa ingin dipuji.

Perkuat Layanan

Pada 2026, persiapan keberangkatan calon haji di Kabupaten Cirebon telah rampung. Para peserta yang lama menunggu kini tinggal menghitung hari menuju Tanah Suci.

Sebanyak 2.576 calon haji dipastikan berangkat tahun ini, terbagi dalam tujuh kelompok terbang (kloter).

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Cirebon, Mualim Tamim, mengatakan setiap kloter dilengkapi petugas pendamping untuk memastikan proses pemberangkatan berjalan lancar.

Peran mereka krusial, terutama dalam mendampingi calon haji lanjut usia yang jumlahnya sekitar 40 persen dari total peserta.

Seluruh calon haji yang berangkat dipastikan telah memenuhi syarat, baik pelunasan biaya maupun kesehatan.

Ia menegaskan, pelayanan bagi lansia, difabel, dan perempuan menjadi fokus utama penyelenggaraan haji tahun ini. Jangan sampai ada calon haji yang terabaikan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Keberangkatan jemaah asal Kabupaten Cirebon tahun ini dipusatkan melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Jika terjadi keterlambatan penerbangan, informasi akan segera disampaikan sesuai prosedur.

Perjalanan Panjang Para Tamu Allah

Di balik semua itu, tersimpan perjalanan panjang para calon haji dalam menyiapkan biaya keberangkatan. Ada yang menabung bertahun-tahun, menjual hasil panen, hingga menyisihkan penghasilan sedikit demi sedikit demi sampai ke Baitullah.

Bagi mereka, berhaji adalah perjuangan panjang dalam menata niat dan kemampuan.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 Hijriah atau 2026 sekitar Rp87,4 juta per orang.

Dari jumlah itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh calon haji sekitar Rp54,1 juta atau 62 persen, sementara sisanya ditopang nilai manfaat pengelolaan keuangan haji oleh BPKH.