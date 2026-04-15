Dam Haji Boleh di Tanah Air tak Harus di Mekkah, Begini Penegasan Muhammadiyah

Muhammadiyah kembali menegaskan ijtihad fikihnya dalam merespons dinamika ibadah haji modern. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hamim Ilyas, menjelaskan secara komprehensif fatwa terbaru terkait kebolehan penyembelihan dam (hadyu) haji di luar tanah haram.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam Pengajian Tarjih yang digelar belum lama ini dikutip inilah.com dari laman resmi Muhammadiyah, Rabu (15/4/2026), sebagai respons atas meningkatnya pertanyaan dari berbagai kalangan, mulai dari warga Muhammadiyah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), hingga instansi pemerintah seperti Kementerian Agama.

“Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa ini karena banyaknya permintaan dan pertanyaan dari masyarakat,” ujarnya.

Ijtihad Panjang dan Dinamis

Hamim mengungkapkan, fatwa tersebut bukan keputusan instan. Pembahasannya telah dimulai sejak 2022 dan melalui diskusi panjang selama kurang lebih empat tahun.

Kajian tersebut bahkan telah dirintis sejak masa kepemimpinan sebelumnya di Majelis Tarjih dan Tajdid, ketika masih dipimpin oleh Syamsul Anwar.

Melalui serangkaian diskusi mendalam dan kajian ilmiah, Majelis Tarjih akhirnya menetapkan bahwa penyembelihan dam haji boleh dipindahkan dari tanah haram (Mekkah) ke tanah air, termasuk Indonesia, dengan sejumlah syarat tertentu.

Keputusan itu mencerminkan pendekatan fikih progresif Muhammadiyah yang tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kemaslahatan umat.

Tiga Syarat Utama

Hamim menegaskan, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi.

Pertama, apabila penyembelihan di tanah haram berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Ia menggambarkan besarnya jumlah hewan yang disembelih saat musim haji yang dapat mencapai jutaan ekor, sehingga berpotensi mencemari air dan udara.

“Penyembelihan dalam jumlah besar bisa menimbulkan pencemaran, baik dari darah maupun limbah hewan,” jelasnya.

Kedua, adanya risiko hilangnya manfaat dari hewan dam. Dalam praktiknya, tidak semua daging hasil sembelihan dimanfaatkan secara optimal.

Hal tersebut berpotensi menyia-nyiakan nilai sosial dan gizi dari hewan tersebut.

Padahal, dalam Alquran, dam haji memiliki fungsi qiyaman lin-nas, menopang kehidupan manusia, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani.

“Kalau tidak dimanfaatkan, maka potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia menjadi hilang,” tegasnya.

Ketiga, kebolehan tersebut berlaku apabila di negara asal, seperti Indonesia, masih terdapat kemiskinan dan kebutuhan gizi masyarakat yang belum terpenuhi.

Dalam konteks ini, distribusi daging dam di tanah air dinilai lebih tepat sasaran dan berdampak langsung.

Dalil dan Pendekatan Ushul Fikih

Hamim menjelaskan, fatwa tersebut berlandaskan dalil Alquran, khususnya Surah Al-Hajj ayat 36 yang memerintahkan agar daging hewan dam dimakan dan dibagikan kepada yang membutuhkan.

Menurutnya, ayat tersebut mengandung illat (alasan hukum), yakni pemenuhan kebutuhan konsumsi jamaah haji dan masyarakat sekitar.

Namun, kondisi saat ini telah berubah. Kebutuhan konsumsi jemaah haji kini telah terpenuhi melalui sistem katering dan layanan pemerintah.

Dengan demikian, illat tersebut tidak lagi sepenuhnya relevan.

Ia merujuk pada kaidah ushul fikih: “Al-hukmu yaduru ma‘a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman,” yang berarti hukum bergantung pada ada atau tidaknya illat. Ketika illat berubah, maka hukum pun dapat mengalami penyesuaian.

Penafsiran Kontekstual

Dalam fatwa tersebut, Majelis Tarjih juga melakukan penafsiran kontekstual terhadap frasa balighal ka‘bah. Frasa itu tidak semata dimaknai secara fisik sebagai membawa hewan ke Ka’bah, melainkan sebagai simbol diterimanya ibadah oleh Allah.

Penafsiran tersebut diperkuat oleh ayat: “Lan yanalallaha luhumuha wala dima’uha walakin yanaluhut taqwa minkum.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan darah, melainkan ketakwaan.

Selain itu, prinsip kemudahan (taisir) dalam ibadah juga menjadi pertimbangan penting. Dalam praktiknya, pelaksanaan hadyu dilakukan sesuai kemampuan dan kondisi, bukan semata-mata terikat pada lokasi fisik.

Bukan Fatwa Baru

Hamim menegaskan, pandangan kebolehan penyembelihan dam di luar tanah haram bukanlah hal baru.

Dalam literatur fikih klasik, terdapat ulama dari berbagai mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, yang membolehkan hal tersebut dalam kondisi tertentu.

“Fatwa ini bukan yang pertama, tetapi penegasan kembali dengan mempertimbangkan kondisi kekinian,” katanya.

Ia juga menambahkan, pada masa Nabi Muhammad, praktik penyembelihan tidak terbatas di sekitar Ka’bah, tetapi meluas di berbagai lokasi di Makkah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan tempat penyembelihan.

Dalam konteks modern, fleksibilitas tersebut dapat diperluas hingga ke luar tanah haram, selama memberikan maslahat yang lebih besar bagi umat.

Optimalisasi Kemaslahatan Umat

Di akhir paparannya, Hamim menegaskan tujuan utama fatwa tersebut adalah mengoptimalkan manfaat dam haji bagi kemaslahatan umat.

Ia mengingatkan potensi besar dari dam haji tidak boleh terbuang sia-sia, melainkan harus dikelola secara tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di negara-negara dengan tingkat kemiskinan dan kebutuhan gizi yang masih tinggi.