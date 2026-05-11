Cuaca Panas Ekstrem Ancam Jemaah Haji, Ini Cara Cegah Heatstroke

Cuaca panas ekstrem di Tanah Suci menjadi tantangan serius bagi jemaah haji. Risiko dehidrasi hingga heatstroke (sengatan panas) mengintai, terutama saat aktivitas ibadah dilakukan di ruang terbuka dengan intensitas tinggi.

Dokter spesialis gizi klinik lulusan Universitas Indonesia, dr. Pande Putu Agus Mahendra, M.Gizi, Sp.GK, mengingatkan jemaah agar lebih waspada terhadap kondisi tersebut.

"Risiko terbesar adalah kondisi dehidrasi dan heatstroke. Kondisi dehidrasi akan menimbulkan gangguan pada sistem tubuh yang akhirnya dapat memicu peningkatan kerja jantung serta memperberat kerja ginjal,” kata Pande Putu dikutip dari ANTARA, Senin (11/5/2026).

Gejala Dehidrasi yang Sering Diabaikan

Ia menjelaskan, dehidrasi dapat menimbulkan berbagai gejala yang kerap tidak disadari jemaah. Mulai dari tubuh lemas, rasa limbung, nyeri kepala, hingga mual.

Dalam kondisi tertentu, jemaah bahkan bisa mengalami pandangan buram dan sensasi seperti vertigo.

Lebih jauh, dehidrasi kronis bisa menjadi ancaman tersembunyi karena tubuh kehilangan sinyal alami berupa rasa haus.

"Pada kondisi dehidrasi yang kronis bahkan rasa haus sudah tidak dirasakan lagi dan urine sudah berkurang," ujar Pande Putu.

Kondisi tersebut membuat banyak jemaah terlambat menyadari bahwa tubuhnya sudah kekurangan cairan dalam tingkat serius.

Strategi Hidrasi Minum Bertahap Sepanjang Hari

Untuk mencegah kondisi tersebut, Pande Putu menekankan pentingnya menjaga asupan cairan secara konsisten.

Kebutuhan cairan normal orang dewasa berkisar antara delapan hingga 10 gelas per hari, dengan ukuran sekitar 250 mililiter per gelas.

Namun, saat cuaca panas ekstrem dan aktivitas ibadah meningkat, kebutuhan cairan juga ikut bertambah.

"Usahakan konsumsi air mineral 150 mililiter per jam untuk menjaga hidrasi selama melakukan kegiatan ibadah," kata Pande Putu.

Ia juga mengingatkan agar jemaah tidak menunggu rasa haus untuk mulai minum, melainkan membiasakan konsumsi cairan sedikit demi sedikit tetapi rutin sepanjang hari.

Selain air putih, jamaah dianjurkan mengonsumsi buah yang mengandung banyak air serta makanan berkuah guna membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh.

“Air elektrolit dapat diperlukan, tapi bukan menjadi minuman utama dan tetap harus dikombinasikan dengan air mineral,” ujarnya.

Pantau Kondisi Tubuh Secara Sederhana

Pande Putu juga menyarankan jemaah untuk memantau warna urine sebagai indikator kondisi hidrasi tubuh. Warna urine yang pekat bisa menjadi tanda tubuh membutuhkan lebih banyak cairan.

Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah melalui media sosial turut mengingatkan jemaah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap suhu panas di Tanah Suci.

Dalam imbauannya, jemaah diminta rutin minum air, tidak menunggu haus, menggunakan pelindung seperti payung berwarna terang, serta beristirahat secara berkala di tempat teduh.

Langkah-langkah sederhana ini dinilai krusial untuk mencegah kelelahan akibat suhu tinggi yang dapat berkembang menjadi kondisi medis berbahaya.