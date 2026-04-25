Cuaca Madinah Terik, Belasan Ribu Jemaah Haji Mulai Ziarah dan Padati Masjid Nabawi

Memasuki hari ketiga fase kedatangan, belasan ribu jemaah haji asal Indonesia mulai memadati Kota Madinah, Arab Saudi. Di tengah cuaca terik yang menyengat, jemaah mulai menjalankan berbagai aktivitas ibadah, mulai dari ziarah ke tempat bersejarah hingga bersiap memasuki Raudhah.

Koresponden Inilah.com, Agus M. Muharrar, melaporkan langsung dari kawasan dekat Kubah Hijau Masjid Nabawi, Sabtu (25/4/2026) waktu setempat.

Ia menyampaikan bahwa jemaah dari kloter-kloter awal telah menempati akomodasi mereka yang tersebar di Sektor 1 hingga 5, serta kawasan Sektor Khusus.

"Alhamdulillah, para jemaah Indonesia sudah dijadwalkan secara bergiliran untuk masuk ke Raudhah as-Syarifah. Selain itu, beberapa kloter juga sudah mulai menjalankan ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Kota Madinah, seperti Masjid Quba dan Gunung Uhud," lapor Agus.

Petugas Siaga 24 Jam

Selama berada di Madinah (sekitar 8 hingga 9 hari) sebelum nantinya didorong menuju Makkah, jemaah akan didampingi secara penuh. Agus memastikan bahwa seluruh personel Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah bersiaga penuh di lapangan.

"Hingga saat ini, para petugas PPIH dari berbagai seksi—baik kesehatan, transportasi, maupun konsumsi—sudah standby. Terutama pihak klinik kesehatan yang sedia 24 jam di masing-masing sektor demi melayani kebutuhan jemaah," tambahnya.

Peringatan Cuaca Panas dari Kemenhaj

Di sisi lain, cuaca ekstrem menjadi tantangan utama bagi jemaah gelombang pertama ini. Suhu di Madinah pada siang hari tercatat berkisar antara 32 hingga menyentuh 36 derajat celsius.

Terkait kondisi tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI secara resmi mengeluarkan imbauan keselamatan. Juru Bicara Kemenhaj RI, Maria Assegaff, menjelaskan bahwa tingginya suhu di Madinah juga diiringi dengan kelembapan udara yang cukup rendah, yakni 25 persen.

"Jadi mohon tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, gunakan pelindung kepala, dan kenakan pakaian yang nyaman. Jangan ragu atau segan untuk menghubungi petugas jika membutuhkan bantuan apa pun," tegas Maria dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube resmi Kemenhaj RI, Sabtu (25/4/2026).

Pemerintah juga mewanti-wanti jemaah agar tidak memaksakan diri. Jemaah diimbau untuk selalu memakai alas kaki (sandal) saat keluar hotel agar kaki tidak melepuh, lebih banyak beristirahat memulihkan energi, dan memprioritaskan ibadah-ibadah yang berhukum wajib.

Update Kedatangan Jemaah

Berdasarkan data mutakhir dari Kemenhaj RI per Sabtu (25/4/2026), grafik kedatangan jemaah ke Tanah Suci terus menunjukkan peningkatan.