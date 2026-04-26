Cerita Calon Haji Muda Asal Bali, Kaget Didaftarkan Sejak SD

Pelaksanaan haji 2026 ini diwarnai dengan banyak cerita yang mengesankan dari sejumlah jemaah. Di antaranya dari calon haji asal Bali. Salah satu jemaah calon haji muda asal Pulau Dewata mengaku kaget karena saat sekolah dasar (SD) dulu ternyata ia didaftarkan haji untuk menggantikan ayahnya.

“Saat itu tidak tahu, kan karena masih kecil diajak begitu saja ke kantor mana itu untuk foto, buat foto segala macam diurus ibu, jadi awal-awal tahu ini kaget,” tutur jemaah calon haji 2026 Dhani Aditya Saputra di Denpasar, Sabtu (25/4/2026).

Dhani sendiri saat ini berusia 17 tahun, ia merupakan jemaah haji termuda kedua asal Bali yang saat pelepasan oleh Pemprov Bali dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Bali maju sebagai perwakilan karena jemaah termuda berhalangan hadir.

Menggantikan Ayahnya

Selanjutnya Dhani bercerita ia tak tahu saat usia 12 tahun ibunya mendaftarkan dia selaku anak laki-laki pertama untuk berangkat haji menggantikan ayahnya yang belum siap berangkat.

Hingga akhirnya lima tahun kemudian Kemenhaj Bali mengumumkan namanya dan sang ibu masuk dalam kuota haji Bali yang sebanyak 698 orang.

Karena usianya yang masih muda, remaja kelahiran Kabupaten Badung itu mengaku khawatir dengan pengalaman pertama menginjakkan kaki ke tanah suci ini.

“Dengar-dengar haji itu tidak sebentar seperti umrah itu dua minggu, kalau haji kan sampai 40 hari, kaget lama juga di sana, nanti bagaimana dengan kondisi tubuh, lalu cuaca di sana seperti apa kan saya tidak tahu, saya belum pernah umrah tapi langsung haji makanya kaget sedangkan orang-orang yang sudah umrah mungkin sudah tahu, waduh gimana nanti,” ujar Dhani membeberkan.

Persiapkan Diri

Meski demikian, Dhani memastikan dirinya siap dengan sejumlah persiapan mental, fisik, dan pengetahuan.

“Untuk fisik juga harus dijaga benar-benar, pola makan, kesehatan, kehidupan sehari-hari, olahraga itu penting nanti untuk selama di sana, makanya sudah dipersiapkan dari beberapa bulan lalu,” ucapnya.

Ia menyampaikan keteguhan tekad untuk ibadah di Mekkah ini juga demi sang ibu, ia memastikan meskipun ayahnya tidak dapat bergabung ia akan menjaga ibunya sepanjang perjalanan haji.

Dekat dengan Ibu

Apalagi selama ini ia tergolong anak yang dekat dengan ibunya, sehari-hari selain bersekolah ia juga aktif membantu ibu dan ayahnya bekerja.

“Untuk mama, sehat-sehat di sana, kita akan beribadah bersama, jaga kondisi fisik, panjang umur pokoknya buat mama,” kata dia dengan berkaca-kaca.

Selama beribadah nanti, siswa kelas 3 SMA ini mengaku tak ada persoalan terkait pendidikannya, sebab sang ibu merupakan guru di SMA Muhammadiyah 1 Denpasar tempatnya bersekolah sehingga sudah memproses izinnya.