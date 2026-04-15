Catat! Ini Jadwal Keberangkatan dan Pemulangan Haji 2026 Indonesia

Pemerintah resmi merilis jadwal lengkap penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan operasional haji dimulai pada April 2026 dengan skema keberangkatan bertahap dari berbagai embarkasi di Indonesia.

Dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (15/4/2026), Irfan menyampaikan bahwa kelompok terbang (kloter) pertama akan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026. Sehari setelahnya, jamaah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

“Dilanjutkan keberangkatan kloter pertama pada 22 April 2026 hingga kloter terakhir pada 21 Mei 2026,” ujar Irfan.

Pemerintah juga menetapkan tahapan operasional lain yang menjadi bagian penting dari penyelenggaraan haji. Tim pendahulu petugas haji dijadwalkan berangkat lebih awal pada 13 April 2026, disusul Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) daerah kerja bandara dan Madinah pada 17 April 2026. Selanjutnya, PPIH daerah kerja Makkah diberangkatkan pada 24 April 2026 untuk memastikan kesiapan layanan di Tanah Suci.

Puncak ibadah haji diperkirakan berlangsung pada 25–26 Mei 2026 di Arafah. Setelah seluruh rangkaian ibadah selesai, pemulangan jamaah akan dimulai pada 1 Juni 2026 dan berakhir pada 1 Juli 2026.

Untuk mendukung kelancaran operasional, pemerintah menyiapkan 16 embarkasi haji di seluruh Indonesia, termasuk dua embarkasi baru di Cipondoh dan Yogyakarta. Penambahan ini ditujukan untuk mengurai kepadatan dan mempercepat proses keberangkatan jamaah.

Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan fasilitas fast track di empat bandara utama, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Adi Soemarmo Solo, Juanda Surabaya, dan Sultan Hasanuddin Makassar. Melalui skema ini, proses imigrasi Arab Saudi dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan, sehingga mempercepat alur kedatangan jamaah di Tanah Suci.

Irfan menegaskan bahwa seluruh skenario penyelenggaraan haji tahun ini disusun dengan mempertimbangkan faktor keselamatan sebagai prioritas utama. Hal ini merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan perlindungan jamaah sebagai prinsip dasar kebijakan.

“Presiden memerintahkan bahwa keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Sehingga, semua skenario penyelenggaraan ibadah haji dan mitigasi risiko didasarkan pada prinsip tersebut,” kata Irfan.

Berikut jadwal lengkap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 2026: