Catat! 18 April 2026 Jadi Batas Akhir Kepulangan Jemaah Umrah dari Arab Saudi

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi secara resmi telah menetapkan batas waktu akhir bagi jemaah umrah internasional untuk meninggalkan wilayah Kerajaan. Berdasarkan Kalender Umrah 1447 H, batas akhir kepulangan (departure) jemaah umrah jatuh pada tanggal 18 April 2026 atau bertepatan dengan 1 Zulkaidah 1447 H.

Penetapan tenggat waktu ini merupakan bagian dari siklus tahunan yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Kebijakan ini menandai berakhirnya musim umrah sekaligus dimulainya masa persiapan untuk menyambut kedatangan jemaah dari berbagai penjuru dunia pada musim haji mendatang.

Bantah Hoaks Terkait Situasi Keamanan

Penegasan jadwal ini sekaligus menepis rumor dan informasi keliru yang beredar belakangan ini. Melalui saluran informasi resmi Inside the Haramain (@insharifain), pihak berwenang menegaskan bahwa batas waktu kepulangan jemaah umrah sama sekali tidak berkaitan dengan isu keamanan geopolitik di Timur Tengah.

"Tenggat waktu ini adalah bagian dari transisi musiman reguler... Tidak ada hubungannya sama sekali dengan situasi keamanan apa pun. Klaim semacam itu adalah salah dan menyesatkan," bunyi keterangan tertulis tersebut.

Oleh karena itu, seluruh jemaah dan peziarah diimbau untuk tidak panik dan hanya merujuk pada pengumuman resmi serta sumber-sumber yang terverifikasi untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Jadwal Penting Penutupan Musim Umrah 1447 H

Selain batas waktu kepulangan, infografis resmi Kementerian Haji dan Umrah juga merinci beberapa tanggal krusial menjelang penutupan musim umrah 1447 H, di antaranya:

1 Syawal 1447 H: Batas akhir penerbitan visa umrah.

15 Syawal 1447 H: Batas akhir kedatangan (masuknya) jemaah umrah ke Arab Saudi.

1 Zulkaidah 1447 H (18 April 2026): Batas akhir kepulangan jemaah umrah dari Arab Saudi.