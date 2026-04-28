Bus Shalawat 24 Jam Layani Jemaah Calon Haji Indonesia Gratis Tanpa Tip, Ini Skemanya

Pemerintah Indonesia melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memastikan layanan transportasi bus Shalawat bagi jemaah calon haji Indonesia di Kota Mekkah, siap beroperasi penuh selama 24 jam.

Layanan tersebut menjadi tulang punggung mobilitas jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram dan sebaliknya, tanpa dipungut biaya.

Kepala Bidang Transportasi Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, menegaskan kebijakan Indonesia melampaui standar minimal yang ditetapkan.

"Secara aturan, jamaah yang tinggal dengan jarak minimal 2.000 meter wajib diberikan transportasi. Namun, Indonesia memberikan layanan untuk jamaah tanpa melihat jarak,” ujar Syarif di Kantor Daker Makkah, Arab Saudi, dalam pernyataannya dikutip inilah.com, Selasa (28/4/2026).

Layanan tanpa Batas Jarak

Kebijakan itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah, terutama di tengah padatnya aktivitas ibadah di Mekkah.

Tidak hanya jemaah yang berada jauh dari Masjidil Haram, seluruh jemaah Indonesia berhak menikmati layanan transportasi ini secara gratis.

Pada musim haji tahun ini, operasional transportasi ditangani oleh enam perusahaan armada bus yang tersebar di lima wilayah utama pemondokan jamaah, yakni Misfalah, Jarwal, Raudhah, Syisyah, dan Aziziyah.

Skema Rute dan Terminal Terintegrasi

Untuk memastikan efisiensi pergerakan jamaah, rute menuju Masjidil Haram dibagi melalui tiga terminal utama, pertama terminal Ajyad yang melayani wilayah Misfalah. Kedua, terminal Jabal Kabah, melayani wilayah Jarwal dan Aziziyah, dan terminal Syib Amir yang melayani wilayah Syisyah dan Raudhah.

Setiap bus telah dilengkapi dengan stiker rute berkode warna dan nomor tertentu guna memudahkan identifikasi.

Sebanyak 21 rute disiapkan, dan jamaah akan mendapatkan kartu rute sejak tiba di hotel sebagai panduan mobilitas.

Armada Modern, Waktu Tunggu Singkat

Syarif menjelaskan pada masa puncak operasional, jumlah armada mencapai 452 unit bus dengan usia maksimal lima tahun.

Seluruh armada tersebut beroperasi nonstop selama 24 jam, dengan waktu tunggu rata-rata hanya 15 hingga 20 menit.

Langkah itu diharapkan mampu mengurangi kepadatan dan memastikan jamaah dapat beribadah dengan lebih nyaman dan tepat waktu.

Ramah Lansia dan Disabilitas

Sejalan dengan tagline Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan, pemerintah juga menyediakan 52 unit bus khusus bertipe lower deck yang memudahkan akses bagi pengguna kursi roda.

Namun, penggunaan bus itu akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan mengingat kapasitasnya yang terbatas.

Tanpa Tip, Layanan Resmi

PPIH juga menegaskan seluruh layanan bus Shalawat tidak dipungut biaya tambahan dalam bentuk apa pun.

Jemaah diminta untuk tidak memberikan tip kepada pengemudi.

“"Kami imbau jamaah dan keluarga di tanah air, tidak perlu memberi tip. Sopir sudah dibayar oleh perusahaan, dan ini bagian dari layanan resmi," ujar Syarif.

Jadwal Operasional Menyesuaikan Puncak Haji

Layanan bus Shalawat akan mulai beroperasi sejak kedatangan kloter pertama di Mekkah hingga 6 Zulhijjah.

Setelah itu, layanan akan dihentikan sementara menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Operasional akan kembali dilanjutkan pada 14 Zulhijjah hingga kepulangan kloter terakhir jamaah ke tanah air.