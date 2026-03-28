Bus Jemaah Umrah Indonesia Hangus di Madinah, Kemenhaj Tagih Kompensasi ke Muassasah

Sebanyak 24 jemaah umrah asal Indonesia mengalami insiden bus terbakar saat menuju Kota Madinah, Arab Saudi. Kementerian Haji (Kemenhaj) kini tengah mengajukan kompensasi kepada pihak pengelola umrah atau muassasah di Arab Saudi.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (26/3/2026), di lokasi yang berjarak sekitar 50 kilometer sebelum memasuki Kota Madinah, tepat setelah bus melewati pos pemeriksaan terakhir dari arah Mekkah.

Staf Teknis Haji Kantor Urusan Haji (KUH), M. Ilham Effendy, menyatakan bahwa fokus saat ini adalah memastikan hak jemaah atas kerugian materiil terpenuhi.

"Kami sedang berkomunikasi dengan pihak muassasah agar jemaah mendapatkan kompensasi yang layak, mengingat seluruh barang bawaan mereka ikut terbakar dalam kejadian ini," kata Ilham, Sabtu (28/3/2026).

Menurut keterangan resmi, sopir bus menghentikan kendaraan segera setelah muncul tanda gangguan teknis dan langsung melakukan evakuasi seluruh penumpang. Seluruh jemaah dilaporkan telah melanjutkan perjalanan menggunakan bus pengganti dan saat ini telah tiba di Madinah dalam kondisi stabil.

Kemenhaj memastikan koordinasi terus berlangsung dengan penyedia layanan di Arab Saudi untuk menjamin kebutuhan jemaah pascakejadian.