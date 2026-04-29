Bus Jemaah Haji Asal Probolinggo Alami Kecelakaan di Jabal Magnet Madinah

Sebuah bus yang mengangkut rombongan jemaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur dilaporkan mengalami kecelakaan di kawasan Jabal Magnet atau Mantika Baidha, sekitar 60 kilometer sebelah barat laut Kota Madinah, Arab Saudi, pada Selasa (28/4/2026) waktu setempat.

Ketua PPIH Surabaya, Asadul Anam, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut melibatkan jemaah dari kloter 2 Embarkasi Surabaya (SUB 02). Saat kejadian, para jemaah tengah mengikuti kegiatan ziarah atau city tour yang diselenggarakan oleh salah satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) asal Probolinggo, di luar agenda resmi haji pemerintah.

"Ya, itu terjadi dari SUB 02. Mereka mengadakan ziarah ke Jabal Magnet dan pencetakan Al-Qur'an. Kegiatan ini diselenggarakan oleh salah satu KBIH di Probolinggo," ujar Anam saat memberikan keterangan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Rabu (29/4/2026).

Kronologi dan Detail Korban Luka

Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan dua armada, yakni bus jemaah kloter SUB 02 dan bus jemaah kloter JKS-1. Insiden terjadi saat kedua bus dalam perjalanan kembali menuju Madinah usai mengunjungi Jabal Magnet.

Berdasarkan data yang dihimpun, otoritas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, sebanyak 10 jemaah dilaporkan mengalami luka-luka.

Rinciannya, tujuh orang jemaah dari kloter JKS-1 mengalami luka ringan dan telah kembali ke Hotel Andalus Golden setelah mendapatkan perawatan. Sementara itu, dari kloter SUB 02, dua orang sudah diperbolehkan pulang, sedangkan satu jemaah berusia 60 tahun masih harus menjalani observasi medis di RS Al-Hayyat Quba.

"KJRI Jeddah terus memantau kondisi para korban dan berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan seluruh jemaah memperoleh penanganan dan pendampingan yang diperlukan," tegas Heni dalam keterangan tertulisnya.

Dipicu Kendaraan yang Memotong Jalan

Terkait penyebab kecelakaan, Asadul Anam mengungkapkan bahwa tabrakan dipicu oleh adanya kendaraan lain yang muncul secara tiba-tiba dari sisi jalan. Akibat pergerakan mendadak tersebut, sopir bus kehilangan kendali sehingga benturan tidak terhindarkan.

Kondisi bus dilaporkan mengalami kerusakan parah pada bagian depan. "Ada kendaraan yang nyelonong mendadak keluar dari sisi jalan, maka busnya tidak bisa mengendalikan diri akhirnya tabrakan itu," jelas Anam.

Meskipun bagian depan bus ringsek, ia bersyukur seluruh jemaah selamat dari maut. Beberapa jemaah yang terluka umumnya disebabkan oleh serpihan kaca dan benturan keras saat kecelakaan terjadi.

PPIH Keluarkan Peringatan Keras untuk KBIH

Menyusul insiden ini, pihak PPIH Surabaya mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pengelola KBIH. Pemerintah mendesak agar KBIH lebih bijak dan waspada dalam menyelenggarakan kegiatan tambahan di luar jadwal ibadah wajib, terutama yang berlokasi jauh dari wilayah Madinah.

Anam mengingatkan bahwa prioritas jemaah saat berada di Madinah adalah menjalankan ibadah Arbain. Perjalanan menuju Jabal Magnet dinilai berisiko karena jaraknya yang jauh dan berada di luar wilayah Tanah Haram, sementara jadwal salat lima waktu di Masjid Nabawi sangat padat.