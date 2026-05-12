Bukan Sekadar Pendamping, Menhaj Beri Mandat Baru Musrif Diny Perkuat Layanan Ibadah Haji 2026!

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Moch. Irfan Yusuf, secara resmi melepas keberangkatan Musrif Diny atau pembimbing ibadah di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Selasa (12/5/2026).

Momentum tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan layanan bimbingan ibadah bagi jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Langkah itu menegaskan pemerintah tengah memperkuat aspek fundamental dalam pelayanan haji, khususnya pada dimensi bimbingan ibadah atau manasik.

Di tengah kompleksitas penyelenggaraan haji modern, kehadiran pembimbing yang kompeten menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk memastikan ibadah jemaah berjalan sesuai tuntunan syariat.

Peran Strategis Musrif Diny sebagai Konsultan Ibadah

Dalam arahannya, Menhaj menegaskan, Musrif Diny memiliki posisi strategis sebagai konsultan ibadah.

Mereka tidak hanya bertugas mendampingi, tetapi juga memastikan setiap jemaah mendapatkan pemahaman manasik yang benar dan menenangkan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Musrif Diny bukan sekadar pendamping ibadah, tetapi penjaga kualitas manasik jemaah. Mereka memiliki tugas mulia untuk memastikan ibadah haji dilaksanakan secara sahih, tertib, dan tetap memberi kemudahan bagi jemaah sesuai prinsip syariat,” ujar Menhaj.

Pernyataan ini memperlihatkan pergeseran paradigma layanan haji, dari sekadar administratif menjadi lebih substantif, yakni memastikan kualitas ibadah jemaah sebagai prioritas utama.

Pilar Penting dalam Konsep Tri Sukses Haji

Lebih lanjut, Menhaj menjelaskan keberadaan Musrif Diny merupakan penguat pilar pertama dalam konsep Tri Sukses Haji, yaitu sukses ritual. Dua pilar lainnya mencakup sukses ekosistem ekonomi haji serta sukses peradaban dan keadaban.

Konsep itu menegaskan,keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari aspek teknis keberangkatan dan pemulangan, tetapi juga dari kualitas spiritual dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan.

“Dalam Tri Sukses Haji, Musrif Diny berada di garda penting untuk memastikan sukses ritual. Mereka bertugas menjaga kesucian ibadah, membimbing manasik secara sahih, serta memastikan jemaah memahami kemudahan-kemudahan syariat tanpa kehilangan makna spiritual haji,” katanya.

Fikih Taisir Kunci Layanan Ramah Jemaah

Dalam konteks pelayanan, Menhaj juga menyoroti pentingnya pemahaman fiqh taisir atau fikih kemudahan. Pendekatan itu dinilai sangat relevan mengingat profil jemaah haji Indonesia yang beragam, mulai dari lansia hingga jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu.

“Jemaah kita tidak semuanya berada dalam kondisi fisik yang sama. Ada lansia, ada yang memiliki keterbatasan kesehatan, dan ada situasi lapangan yang membutuhkan keputusan cepat. Di sinilah Musrif Diny harus hadir dengan pemahaman fikih yang kokoh, tetapi tetap adaptif dan memberi solusi,” tegasnya.

Pendekatan fikih ini menjadi jawaban atas tantangan riil di lapangan, di mana fleksibilitas berbasis syariat diperlukan tanpa mengurangi keabsahan ibadah.

Skema Khusus Ibadah Butuh Pendampingan Ketat

Menhaj juga menyinggung sejumlah skema layanan ibadah yang memerlukan pendampingan intensif, seperti Safari Wukuf Khusus, Murur di Muzdalifah, dan Tanazul di Mina.

Skema tersebut tidak sekadar teknis, melainkan memiliki dasar fikih yang harus dipahami dengan baik oleh jemaah.

“Safari Wukuf, Murur, maupun Tanazul bukan sekadar pengaturan teknis. Di dalamnya ada landasan fikih yang harus dipahami dan disampaikan dengan baik kepada jemaah. Musrif Diny harus menjadi rujukan yang menenteramkan,” ujarnya.

Dengan demikian, peran Musrif Diny tidak hanya sebagai pembimbing, tetapi juga sebagai komunikator keagamaan yang mampu menjembatani pemahaman fikih dengan kondisi faktual di lapangan.

Integritas dan Pelayanan Berbasis Hati

Di akhir arahannya, Menhaj menekankan pentingnya integritas, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas.

Ia meminta para Musrif Diny hadir dekat dengan jemaah, memberikan solusi berbasis ilmu, serta menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menghadirkan layanan haji yang lebih profesional dan berorientasi pada kemaslahatan.

“Kami berharap para Musrif Diny menjadi penguat layanan ibadah di Tanah Suci. Bimbinglah jemaah dengan ilmu, layani dengan hati, dan jadikan setiap pendampingan sebagai bagian dari pengabdian kepada umat,” pungkas Menhaj.

Menuju Haji yang Lebih Humanis dan Berkualitas

Penguatan peran Musrif Diny ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius meningkatkan kualitas layanan haji, tidak hanya dari sisi fasilitas, tetapi juga dari aspek spiritual dan pendampingan ibadah.

Di tengah meningkatnya jumlah jemaah lansia dan kompleksitas teknis di lapangan, pendekatan berbasis fikih kemudahan serta pendampingan intensif menjadi kunci menuju penyelenggaraan haji yang lebih humanis, inklusif, dan berkualitas.