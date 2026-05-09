BPKH Umumkan Skema Baru Subsidi Haji 2026, Nasib Jemaah Berubah Dapat Nilai Manfaat!

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menegaskan pengelolaan dana haji tidak sekadar menjaga keamanan dana setoran jemaah, tetapi juga dioptimalkan untuk memberikan manfaat nyata, terutama dalam meringankan biaya ibadah haji.

Dalam keterangannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/5/2026), Fadlul menjelaskan, dana haji dikelola secara syariah, transparan, dan profesional.

Tujuannya jelas, yakni menghadirkan nilai manfaat yang berdampak langsung pada jemaah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

"Dana haji yang dikelola BPKH tidak hanya dijaga keamanannya, tetapi juga dioptimalkan secara syariah agar memberikan nilai manfaat bagi jamaah. Nilai manfaat inilah yang membantu menjaga biaya haji tetap lebih rasional dan meringankan beban jemaah,” ujar Fadlul.

Skema Biaya Haji 2026

Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026, BPKH mencatat adanya komposisi pembiayaan yang menunjukkan peran signifikan pengelolaan dana haji.

Rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp87.409.365 per orang. Namun, jemaah tidak menanggung seluruh biaya tersebut secara langsung.

Rinciannya, rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan calon jemaah sebesar Rp54.193.806. Sementara sisanya sebesar Rp33.215.559 ditopang dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji.

Skema tersebut menjadi bukti pengelolaan dana haji berperan sebagai instrumen subsidi tidak langsung yang signifikan bagi jemaah.

Nilai Manfaat dan Hak Jemaah

Selain membantu menekan biaya, jemaah juga memperoleh sejumlah hak keuangan lainnya. Salah satunya adalah biaya hidup selama di Tanah Suci sebesar 750 Riyal Saudi atau sekitar Rp3,4 juta per orang.

Tak hanya itu, jemaah juga mendapatkan nilai manfaat yang tercatat dalam Virtual Account (VA) masing-masing. Dana itu dapat digunakan untuk membantu pelunasan biaya haji.

Fadlul menegaskan nilai manfaat tersebut merupakan hasil dari pengelolaan dana haji berbasis prinsip syariah.

"Dana tersebut dialokasikan langsung ke Virtual Account jamaah dan turut berkontribusi dalam menekan total biaya haji, sehingga jamaah tidak perlu menanggung seluruh biaya secara penuh dan biaya haji menjadi lebih rasional," urai Fadlul.

Prinsip Kehati-hatian dan Transparansi

BPKH memastikan seluruh proses pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan profesionalitas.

Hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan jamaah sekaligus memastikan keberlanjutan manfaat.

Dana yang dihimpun tidak hanya diamankan, tetapi juga diinvestasikan secara syariah agar terus berkembang dan memberikan imbal hasil optimal.

Dengan pendekatan itu, BPKH berupaya menjaga keseimbangan antara keamanan dana dan produktivitasnya demi kepentingan jamaah.

Digitalisasi Layanan Jemaah

Untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi, BPKH juga menghadirkan inovasi digital melalui aplikasi BPKH Apps.

Melalui layanan ini, jemaah dapat memantau nilai manfaat yang masuk ke Virtual Account secara real-time, praktis, dan mudah diakses.

Langkah itu menjadi bagian dari transformasi layanan BPKH dalam menghadirkan pengelolaan dana haji yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.