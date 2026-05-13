Bisa Berujung Dipenjara! Anggota DPR Ini Minta Jemaah Haji Patuhi Aturan Rekam Video di Tanah Suci

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanuhaq menyebut jemaah haji diminta mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Arab Saudi, terutama berkaitan dengan pengambilan video tanpa izin warga lokal.

Hal itu diungkapkannya menanggapi seorang jemaah haji asal Indonesia di Kota Madinah ditangkap aparat keamanan Arab Saudi, setelah diduga merekam seorang perempuan warga Saudi tanpa persetujuan.

"Terkait larangan pengambilan video tanpa izin di Tanah Suci, kita harus menghormati aturan pemerintah Arab Saudi sebagai otoritas penyelenggara haji," jelas Maman kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).

Prinsipnya, kata dia dalam beribadah haji yang harus dijaga adalah kekhusyukan, ketertiban, dan privasinya.

"Jemaah Indonesia perlu bijak menggunakan media sosial agar tidak mengganggu kenyamanan ibadah, maupun melanggar regulasi setempat," ucap dia.

Sebelumnya, aparat keamanan Arab Saudi telah menangkap jemaah haji asal Indonesia di Madina, usai diduga telah merekam sebuah video yang menangkap seorang perempuan warga Saudi tanpa persetujuan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (10/5/2026) waktu setempat. Kini, kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Umum Arab Saudi atau niabah ammah untuk proses hukum lebih lanjut.

Menurut keterangan yang disampaikan pihak pendamping, jemaah tersebut mengaku tidak memiliki niat jahat saat merekam video. Namun, aparat tetap memproses kasus tersebut karena berkaitan dengan pelanggaran privasi yang diatur ketat dalam hukum Arab Saudi.

Bahkan pihak kepolisian setempat menyebut proses hukum dapat terus berjalan, apabila korban melaporkan hak privasinya telah dilanggar.

Sebagai informasi, dalam aturan yang berlaku di Arab Saudi, tindakan mengambil gambar atau merekam seseorang tanpa izin, termasuk menggunakan kamera telepon seluler, dapat dikenai sanksi pidana berat.

Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Anti Kejahatan Siber Arab Saudi atau Nidham Mukafahah Al-Jaraim Al-Malumatiyah.