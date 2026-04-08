Biaya Haji 2026 Berpotensi Naik, Prabowo Minta Jemaah Tidak Dibebani
Oleh
Ibnu Naufal
Editor
Ibnu Naufal
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kiri), Wakil Gubernur Aceh Fadlullah (kedua kanan) dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Glenny Kairupan (kedua kiri) mengikuti simulasi perjalanan udara bagi jamaah calon haji dan umrah di atas replika pesawat di Asrama Haji Banda Aceh, Aceh, Minggu (15/2/2026). (Foto: Antara)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 akibat lonjakan harga avtur global tidak boleh dibebankan kepada jamaah. Sikap ini menjadi garis kebijakan pemerintah di tengah tekanan biaya transportasi udara yang meningkat signifikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu. Ia menyebut arahan Presiden disampaikan dalam rapat terbatas beberapa hari sebelumnya.
“Presiden berharap apapun yang terjadi jika ada kenaikan biaya, beliau meminta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita,” ujar Irfan.
Ia menjelaskan, sebelum terjadi eskalasi konflik global, rata-rata biaya penerbangan per jamaah berada di kisaran Rp33,5 juta. Namun, lonjakan harga minyak dunia berdampak langsung pada harga avtur dan memicu usulan penyesuaian tarif dari maskapai.
Dalam skenario tanpa perubahan rute penerbangan, biaya diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Sementara jika dilakukan pengalihan rute untuk menghindari wilayah udara konflik, biaya bisa mencapai Rp50,8 juta atau melonjak hingga 51,48 persen.
Maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jamaah. Adapun Saudi Airlines mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang.
Meski menghadapi tekanan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menahan beban biaya di tingkat jamaah. Irfan menyatakan pihaknya tengah menghitung kebutuhan riil serta merumuskan skema pembiayaan yang memungkinkan.
“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” katanya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif. Menurutnya, solusi sedang difinalisasi agar kenaikan biaya avtur tidak berdampak langsung pada jamaah.
“Presiden sudah menawarkan solusi, sudah menyediakan solusi memastikan beban jamaah haji tidak ditambah, meskipun ada kenaikan avtur,” ujar Dahnil.
Sementara itu, pemerintah memastikan kesiapan operasional haji 2026 tetap berjalan sesuai rencana. Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jamaah, terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Jamaah kelompok terbang pertama dijadwalkan masuk asrama haji pada 21 April 2026 dan diberangkatkan ke Tanah Suci sehari setelahnya.
