Biaya Haji 2026 Berpotensi Naik, Prabowo Minta Jemaah Tidak Dibebani

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 akibat lonjakan harga avtur global tidak boleh dibebankan kepada jamaah. Sikap ini menjadi garis kebijakan pemerintah di tengah tekanan biaya transportasi udara yang meningkat signifikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu. Ia menyebut arahan Presiden disampaikan dalam rapat terbatas beberapa hari sebelumnya.

“Presiden berharap apapun yang terjadi jika ada kenaikan biaya, beliau meminta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita,” ujar Irfan.

Ia menjelaskan, sebelum terjadi eskalasi konflik global, rata-rata biaya penerbangan per jamaah berada di kisaran Rp33,5 juta. Namun, lonjakan harga minyak dunia berdampak langsung pada harga avtur dan memicu usulan penyesuaian tarif dari maskapai.

Dalam skenario tanpa perubahan rute penerbangan, biaya diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Sementara jika dilakukan pengalihan rute untuk menghindari wilayah udara konflik, biaya bisa mencapai Rp50,8 juta atau melonjak hingga 51,48 persen.

Maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jamaah. Adapun Saudi Airlines mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang.

Meski menghadapi tekanan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menahan beban biaya di tingkat jamaah. Irfan menyatakan pihaknya tengah menghitung kebutuhan riil serta merumuskan skema pembiayaan yang memungkinkan.

“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” katanya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif. Menurutnya, solusi sedang difinalisasi agar kenaikan biaya avtur tidak berdampak langsung pada jamaah.

“Presiden sudah menawarkan solusi, sudah menyediakan solusi memastikan beban jamaah haji tidak ditambah, meskipun ada kenaikan avtur,” ujar Dahnil.