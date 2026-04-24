Berangkat 20 Tahun Lebih Cepat, Haji di Usia 17 Jadi Termuda di Banjarmasin

Raut wajah bahagia terpancar dari Naila Azizah, gadis 17 tahun asal Banjarmasin Selatan, yang kini bersiap menunaikan rukun Islam kelima.

Di usianya yang masih belia, Naila tercatat sebagai calon jemaah haji termuda Kota Banjarmasin untuk musim haji 2026, sebuah capaian yang tak hanya membanggakan, tetapi juga sarat makna spiritual.

Fenomena jemaah haji usia muda seperti Naila menjadi refleksi bahwa ibadah haji bukan semata soal usia atau kesiapan finansial, tetapi juga tentang panggilan ilahi yang datang di waktu yang tak terduga.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki daftar tunggu haji panjang hingga puluhan tahun, kisah ini menjadi anomali sekaligus harapan.

Naila sendiri mengaku tak pernah membayangkan akan berangkat secepat ini. Ia didaftarkan haji sejak usia 12 tahun, mengikuti arahan orangtuanya tanpa ekspektasi waktu keberangkatan.

"Alhamdulillah tidak menyangka bisa berangkat secepat ini. Kalau diperkiraan itu tahun 2047, ternyata bisa maju sekitar 20 tahunan,” ungkap Naila sambil tersenyum bahagia.

Berangkat Bersama Orangtua, Lebih dari Sekadar Ibadah

Perjalanan haji Naila bukanlah perjalanan seorang diri. Ia berangkat bersama kedua orangtuanya, menjadikan momen ini sebagai pengalaman spiritual sekaligus kebersamaan keluarga yang langka dan penuh nilai.

Dalam tradisi keluarga Muslim, berhaji bersama orangtua memiliki dimensi emosional yang kuat, sebuah perjalanan yang bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mempererat ikatan keluarga dalam ibadah.

“Iya, bareng orang tua bertiga kami. Persiapannya memperkuat niat, memperbanyak ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah,” kata Naila penuh keyakinan.

Meluruskan Niat di Tengah Kemudahan

Meski berasal dari keluarga yang tergolong mampu secara ekonomi, Naila menegaskan kesiapan berhaji tidak boleh hanya diukur dari aspek materi.

Ia menyoroti pentingnya kesiapan spiritual sebagai fondasi utama dalam menunaikan ibadah haji.

Di tengah realitas modern yang sering menempatkan ibadah sebagai bagian dari gaya hidup, pernyataan Naila menjadi pengingat bahwa haji adalah perjalanan ruhani yang menuntut kesungguhan niat dan kualitas ibadah.

Menurutnya, perjalanan ke Tanah Suci harus dimaknai sebagai momentum transformasi diri, bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati menuju kedekatan dengan Allah.

Harapan dari Generasi Muda

Kisah Naila Azizah menjadi potret inspiratif bahwa kesempatan berhaji bisa datang lebih cepat dari perkiraan ketika ikhtiar dan panggilan bertemu.

Ia juga menjadi simbol harapan bagi generasi muda Muslim untuk tidak menunda niat beribadah, sekaligus menegaskan usia bukanlah penghalang untuk meraih kemuliaan spiritual.

Di tengah panjangnya antrean haji di Indonesia, cerita ini menghadirkan perspektif baru, di balik sistem dan perhitungan manusia, selalu ada kehendak Allah yang mampu mengubah segalanya dalam sekejap.