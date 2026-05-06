Begini Cara Kirim Oleh-oleh Haji ke Indonesia dari Tanah Suci Murah! Mulai Rp95 Ribu/Kg

Keterbatasan bagasi pesawat masih menjadi persoalan klasik bagi jemaah haji Indonesia yang ingin membawa pulang banyak oleh-oleh dari Tanah Suci.

Menjawab kebutuhan tersebut, Pos Indonesia menghadirkan layanan Kargo Haji PosIND yang memungkinkan pengiriman barang langsung dari Mekkah dan Madinah ke berbagai daerah di Indonesia.

Layanan itu menjadi alternatif praktis bagi jemaah yang khawatir terkena biaya kelebihan bagasi penerbangan. Tarif pengiriman disebut mulai dari 22 Riyal Saudi (SAR) atau sekitar Rp95 ribu per kilogram, dengan estimasi waktu pengiriman antara 7 hingga 21 hari, tergantung lokasi tujuan.

Solusi Praktis Hindari Overbagasi

Kargo Haji PosIND hadir sebagai jawaban atas tingginya kebutuhan jemaah dalam membawa oleh-oleh khas Tanah Suci seperti kurma, sajadah, hingga pakaian ibadah.

Dengan memanfaatkan layanan ini, jemaah tidak perlu lagi khawatir dengan batasan bagasi maskapai.

Namun demikian, terdapat perbedaan informasi terkait tarif. Di satu sisi disebutkan mulai 22 SAR/kg, sementara sumber lain menyebutkan 23 SAR/kg.

Begitu pula dengan estimasi waktu pengiriman yang berkisar antara 7 hingga 14 hari, bahkan bisa mencapai 21 hari tergantung lokasi tujuan di Indonesia. Hal ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Puluhan Titik Layanan di Mekkah dan Madinah

Berdasarkan informasi resmi, layanan Kargo Haji PosIND tersedia di berbagai titik strategis di Mekkah dan Madinah, terutama di sekitar hotel dan penginapan jemaah.

Keberadaan titik layanan ini memudahkan jemaah mengirim barang tanpa harus bepergian jauh. Selain itu, tersedia fasilitas packing profesional serta box khusus untuk memastikan keamanan barang selama proses pengiriman internasional.

Jemaah juga dapat memantau status kiriman secara real time melalui nomor resi yang diberikan setelah proses pengiriman selesai.

Pilihan Paket dan Tarif

Layanan Kargo Haji PosIND dirancang fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan beragam jemaah. Melalui pilihan ukuran box yang variatif, jemaah dapat menyesuaikan volume kiriman dengan jumlah oleh-oleh yang dibawa pulang dari Tanah Suci.

Tersedia paket Small dengan kapasitas 5–8 kilogram bagi kiriman ringan, Medium untuk 10–15 kilogram yang cocok bagi kebutuhan keluarga, hingga Large berkapasitas 25–35 kilogram bagi jemaah yang membawa oleh-oleh dalam jumlah besar.

Dari sisi biaya, tarif pengiriman disebut mulai dari 22 Riyal Saudi (SAR) per kilogram, menjadikannya alternatif yang relatif terjangkau dibandingkan biaya kelebihan bagasi maskapai.

Namun demikian, terdapat perbedaan informasi terkait tarif yang juga disebut mulai 23 SAR per kilogram pada sumber lain, sehingga masih memerlukan klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan jemaah.

Barang yang Dilarang dan Diperbolehkan

Meski menawarkan kemudahan dalam pengiriman oleh-oleh dari Tanah Suci, jemaah tetap diwajibkan mematuhi ketentuan pengiriman internasional yang berlaku.

Kepatuhan itu penting untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar tanpa hambatan di bandara maupun saat pemeriksaan bea cukai.

Dalam aturan tersebut, terdapat sejumlah barang yang secara tegas dilarang untuk dikirim melalui layanan kargo.

Barang-barang seperti narkoba, senjata, air zamzam, uang tunai, dan emas tidak diperbolehkan karena masuk dalam kategori barang berisiko tinggi atau dibatasi dalam pengiriman lintas negara.

Sebaliknya, jemaah masih dapat mengirim berbagai oleh-oleh khas yang umum dibawa dari Tanah Suci. Di antaranya sajadah, kurma, cokelat, mukena, sarung, hingga pakaian.

Meski diperbolehkan, jemaah tetap diimbau memastikan seluruh barang dikemas sesuai standar pengiriman udara internasional agar tetap aman dan tidak mengalami kerusakan selama proses pengiriman.

Cara Kirim Oleh-oleh Haji

Untuk memanfaatkan layanan Kargo Haji PosIND, jemaah tidak perlu melalui prosedur yang rumit. Cukup mendatangi loket layanan PosIND terdekat yang tersebar di wilayah Mekkah maupun Madinah, terutama di sekitar hotel dan penginapan jemaah.

Proses pengiriman pun dirancang sederhana dan praktis. Jemaah terlebih dahulu mengunjungi loket layanan terdekat, kemudian menggunakan box serta fasilitas packing yang telah disediakan guna memastikan keamanan barang.

Setelah itu, jemaah diminta mengisi formulir pengiriman sekaligus deklarasi isi barang secara lengkap dan jujur.

Sebelum pengiriman dilakukan, penting untuk memastikan bahwa barang yang dikirim tidak termasuk dalam kategori terlarang.

Setelah seluruh proses selesai, jemaah akan menerima nomor resi yang dapat digunakan untuk melacak posisi kiriman secara real time.

Selanjutnya, barang akan dikirim menuju alamat tujuan di Indonesia sesuai estimasi waktu yang telah ditentukan.

Kontak Resmi Layanan

Untuk memastikan kelancaran layanan serta menjawab berbagai kebutuhan informasi, jemaah dapat mengakses kanal resmi yang disediakan oleh Pos Indonesia. Melalui layanan ini, jemaah bisa memperoleh panduan teknis, konfirmasi tarif, hingga bantuan terkait proses pengiriman Kargo Haji PosIND.

Adapun kanal resmi yang dapat dihubungi meliputi website di www.posindonesia.co.id, email melalui [email protected], serta layanan telepon di nomor 1500161 atau 081233647686. Sementara itu, bagi jemaah yang berada di Arab Saudi, tersedia juga layanan kontak langsung melalui nomor +966550364866, +966550276658, dan +966551868311.

Kehadiran berbagai kanal komunikasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses informasi sekaligus memastikan setiap proses pengiriman berjalan aman, transparan, dan terpantau dengan baik.

Dengan hadirnya layanan Kargo Haji PosIND, jemaah kini memiliki solusi praktis dan relatif terjangkau untuk mengirim oleh-oleh tanpa harus khawatir kelebihan bagasi.