Kenali Apa Saja Beda Rukun Haji dan Wajib Haji, Penentu Sah atau Tidaknya Ibadah Haji!

Banyak orang masih menganggap rukun haji dan wajib haji adalah hal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam pelaksanaan ibadah haji.

Memahami beda rukun haji dan wajib haji sangat penting bagi umat Muslim karena berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya ibadah yang dijalankan oleh jemaah di Tanah Suci.

Perbedaan Utama Rukun Haji dan Wajib Haji

Perbedaan rukun haji dan wajib haji dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu pengertian, konsekuensi, dan amalannya.

Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

1. Dari Pengertian

Rukun haji adalah fondasi atau bagian inti yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pelaksanaan haji.

Jika seorang jemaah meninggalkan salah satu rukun haji, baik karena disengaja maupun tidak, maka ibadah hajinya dianggap tidak sah atau batal.

Sementara itu, wajib haji merupakan keharusan dalam ibadah haji, namun keabsahan haji tidak bergantung pada hal ini.

Apabila jemaah meninggalkan wajib haji tanpa adanya alasan darurat (uzur syar’i), ia akan menanggung dosa, namun hajinya tetap berstatus sah.

Bagi jemaah yang memiliki uzur, seperti sakit parah atau sudah lanjut usia, ibadah wajib hajinya boleh dibadalkan kepada orang lain tanpa berdosa.

2. Dari Konsekuensinya

Rukun haji tidak bisa digantikan dengan membayar dam (denda) ataupun diwakilkan (dibadalkan) oleh orang lain.

Jika ada rukun yang terlewat dan waktu pelaksanaan haji telah usai, maka jemaah tersebut wajib mengulang (mengqadha) hajinya di tahun berikutnya.

Berbeda dengan rukun, wajib haji yang ditinggalkan wajib ditebus dengan membayar dam (denda). Adapun bentuk dendanya sendiri bisa berupa menyembelih seekor kambing.

Apabila tidak mampu, maka diganti dengan puasa 10 hari (3 hari dikerjakan di Tanah Suci dan 7 hari di kampung halaman).

Atau bisa juga dengan membayar fidyah sebanyak 1 mud per hari untuk seharga makanan pokok.

3. Dari Amalannya

Rukun haji sendiri terdiri dari lima hal pokok, yaitu:

Ihram (niat).

Wukuf di Arafah.

Tawaf ifadhah (tawaf ziarah) , dilakukan dengan berjalan mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh putaran dengan posisi Baitullah berada di sebelah kiri dan dimulai dari titik Hajar Aswad.

Sa'i (berjalan bolak-balik) antara Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali.

Mencukur rambut (tahalul), ditandai dengan memotong sekurang-kurangnya tiga helai rambut di kepala. Bagi laki-laki, paling afdal menggundul habis kepalanya. Sementara untuk wanita, cukup dengan memendekkan rambutnya sedikit.

Di samping itu, terdapat enam amalan utama yang termasuk ke dalam wajib haji:

Ihram dari miqat, jemaah harus memulai niat dan memakai pakian ihram pada batas lokasi dan waktu (miqat makani dan zamani) yang telah ditentukan berdasarkan dari mana jemaah tersebut berangkat.

Bermalam (mabit) di Muzdalifah pada malam hari raya kurban.

Melempar Jumrah yang meliputi dua bagian, yaitu: Melontar batu ke jumrah Aqabah secara khusus di Hari Raya Iduladha. Melontar tiga jenis jumrah (Ula, Wustha, dan Aqabah) secara berurutan di hari-hari Tasyrik. Masing-masing dilempar sebanyak 7 kali.



Menginap di Mina pada malam hari selama hari-hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

Tawaf Wada’ (tawaf perpisahan), yaitu tawaf terakhir yang dikerjakan sebanyak 7 putaran sebelum pulang meninggalkan kota Makkah.

Menjauhi hal-hal yang diharamkan, seperti menggunakan parfum (wewangian), memakai pakaian berjahit (khusus pria), melangsungkan pernikahan, bertengkar, atau berburu hewan.

Mengenal Sunnah Haji

Selain rukun dan wajib, ada pula sunnah haji yang dapat dilakukan untuk melengkapi ibadah haji.

Sunnah haji sendiri merupakan kumpulan ibadah tambahan yang berfungsi menyempurnakan ganjaran pahala berhaji.

Jika sunnah haji terlewat, jemaah tidak perlu membayar denda (dam) dan hajinya tidak batal.

Amalan yang termasuk dalam kategori sunnah haji adalah: