Bawa Aset Lebih Rp250 Juta Saat Haji, Jangan Abaikan Aturan Ini

Bawa aset lebih dari Rp250 juta saat berhaji bukan perkara sepele. Jika diabaikan, jemaah berisiko menghadapi sanksi serius dari otoritas Arab Saudi, mulai dari denda hingga proses hukum.

Jemaah haji yang berangkat tahun ini diimbau untuk memperhatikan aturan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi terkait pembawaan uang tunai dan barang berharga ke Tanah Suci.

Otoritas Zakat, Pajak, dan Bea Cukai Saudi mewajibkan siapa pun yang membawa lebih dari SAR 60.000 (sekitar Rp250 juta) atau setara dalam bentuk lain untuk mendeklarasikan kepemilikan tersebut saat tiba atau keluar dari wilayah Saudi.

Aturan ini tidak hanya berlaku untuk uang tunai Riyal Saudi, tetapi juga mata uang asing, emas batangan, perhiasan, batu mulia, hingga surat berharga seperti cek dan obligasi.

Cegah Pencucian Uang, Deklarasi Bisa Online

Kebijakan itu diberlakukan demi meningkatkan transparansi keuangan dan mencegah tindak pidana seperti pencucian uang dan penyelundupan.

“Formulir deklarasi bisa diisi langsung di bandara atau melalui platform online milik otoritas pabean Saudi,” bunyi pernyataan resmi yang dirilis otoritas terkait.

Jemaah yang gagal mendeklarasikan aset di atas batas tersebut bisa dikenai sanksi berat.

Mulai dari denda, penyitaan barang, hingga kemungkinan proses hukum.

Bawa Uang Secukupnya, Gunakan Alternatif Aman

Pihak otoritas juga menyarankan jemaah untuk tidak membawa uang dalam jumlah besar jika tidak diperlukan.

Sebagai gantinya, jemaah dianjurkan menggunakan opsi keuangan yang lebih aman seperti kartu debit/kredit internasional, dompet digital, atau layanan transfer bank.

“Jika ragu, sebaiknya berkonsultasi dengan ketua kloter atau agen perjalanan,” lanjut pernyataan tersebut.

Pemerintah juga menyiapkan pengaturan khusus untuk membantu jemaah non-Arab memahami proses ini.