Bandara Mekkah Segera Dibangun, Akses Haji Makin Mudah!

Kota suci umat Islam, Mekkah, bersiap memasuki babak baru dalam sejarah pelayanan haji dan umrah. Pemerintah Arab Saudi melalui otoritas terkait tengah mempercepat rencana ambisius pembangunan bandara internasional dan sistem metro modern guna meningkatkan akses jutaan jemaah dari seluruh dunia.

Rencana tersebut menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan mobilitas di kota paling suci bagi umat Islam, yang setiap tahunnya menjadi tujuan ibadah jutaan Muslim.

Selama ini, jemaah internasional harus mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah yang berjarak sekitar 100 kilometer, sebelum melanjutkan perjalanan darat menuju Mekkah.

Dalam wawancara dengan Harvard Business Review Arabia dikutip dari Gulf News, Senin (6/4/2026), CEO Royal Commission for Makkah City and the Holy Sites (RCMC), Saleh Al-Rasheed, menegaskan proyek bandara Mekkah telah memasuki tahap penting.

“Arahan strategis, ekonomi, dan investasi untuk Bandara Mekah telah disetujui,” kata Al-Rasheed.

Dia menambahkan proyek itu akan dikembangkan melalui kolaborasi dengan sektor swasta untuk menentukan model investasi terbaik.

"Upaya ini dilakukan agar pembangunan tetap efisien sekaligus memberikan dampak ekonomi yang optimal," ujar Al-Rasheed.

Tantangan Geografis Mekkah

Meski rencana pembangunan bandara membawa harapan besar, Mekkah memiliki tantangan geografis tersendiri. Lanskap pegunungan yang mengelilingi kota menghadirkan kendala teknis seperti turbulensi, jalur pendaratan yang kompleks, hingga faktor cuaca dan visibilitas.

Namun demikian, Arab Saudi sebelumnya telah melakukan uji coba inovatif pada 2024 dengan kendaraan udara listrik otonom untuk mendukung mobilitas darurat dan distribusi logistik medis.

Langkah tersebut menunjukkan keseriusan kerajaan dalam menghadirkan solusi transportasi masa depan.

Proyek Metro Mekkah Kian Matang

Selain bandara, proyek “Metro Mekkah” juga menunjukkan perkembangan signifikan.

Al-Rasheed mengungkapkan, studi kelayakan dan desain awal telah selesai dan diserahkan kepada pihak berwenang terkait untuk menyelesaikan prosedur yang diperlukan sebagai persiapan peluncurannya pada fase selanjutnya.

Metro ini diharapkan menjadi solusi utama untuk mengurai kepadatan, terutama saat musim puncak haji dan umrah.

"Dengan sistem transportasi massal yang terintegrasi, mobilitas jemaah di dalam kota akan menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman," ujar Al-Rasheed)

Transportasi Publik Terus Diperkuat

Penguatan transportasi publik di Mekkah terus dipacu. Sebanyak 400 bus kini melayani 12 rute sejauh 580 kilometer, menjangkau 430 halte dan 4 stasiun utama.

Sejak beroperasi pada 2022, layanan tersebut telah mengangkut lebih dari 185 juta penumpang, menegaskan tingginya kebutuhan mobilitas di kota suci.

Lonjakan Jemaah Jadi Tantangan

Berdasarkan data General Authority for Statistics (GASTAT), Arab Saudi menerima lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari luar negeri pada tahun lalu, dengan total jemaah mencapai lebih dari 1,6 juta orang.

Menariknya, jemaah dari Eropa, Amerika, dan Australia menyumbang sekitar 3,2 persen dari total kedatangan pada 2024.

Haji sendiri merupakan ibadah wajib sekali seumur hidup bagi Muslim yang mampu secara finansial dan fisik, dan berlangsung selama lima hingga enam hari pada bulan Dzulhijjah.

Sementara itu, umrah dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun.

Infrastruktur Jalan Ikut Ditingkatkan

Tak hanya transportasi udara dan rel, infrastruktur jalan di Mekkah juga mengalami peningkatan signifikan.

Pemerintah telah menyelesaikan sejumlah ruas jalan lingkar utama (ring road) serta memperbaiki konektivitas menuju Masjidil Haram dan lokasi-lokasi suci lainnya.

Pengembangan akses melalui jalur seperti King Abdul Aziz Road dan Ibrahim Al Khalil Road menjadi bagian dari strategi besar untuk memperlancar arus jemaah.

Dengan berbagai proyek besar ini, Arab Saudi menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi tamu Allah.