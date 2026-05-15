Bahaya Disorientasi Hantui Jemaah Haji Lansia, Pendamping Diminta Siaga

Kondisi kebingungan atau disorientasi mulai menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Jemaah calon haji lanjut usia (lansia) disebut menjadi kelompok paling rentan mengalami gangguan orientasi setelah tiba di Tanah Suci akibat kelelahan perjalanan, perubahan cuaca ekstrem, hingga proses adaptasi lingkungan baru.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Kesehatan Haji (Kapuskeshaj) RI Dani Pramudy menegaskan pentingnya pendampingan intensif terhadap jemaah lansia yang mengalami kondisi tersebut.

"Yang paling penting, jangan ditinggal sendirian. Harus ada yang mendampingi di sampingnya, mengingatkan dia sedang berada di mana dan siapa yang mendampingi," ujar Dani di Makkah, Jumat (15/5/2026).

Menurut Dani, kondisi kebingungan pada jemaah haji lansia merupakan fenomena yang cukup sering terjadi pada hari-hari awal kedatangan di Arab Saudi.

Faktor kelelahan akibat perjalanan panjang, suhu panas yang berbeda drastis dengan Indonesia, hingga tekanan fisik dan psikologis selama perjalanan menjadi pemicu utama.

Ia menyebutkan, jemaah yang mengalami disorientasi umumnya membutuhkan waktu pemulihan sekitar 24 hingga 48 jam agar kondisi kesadaran dan orientasi mereka kembali stabil.

Tiga Hal Penting untuk Pemulihan Jemaah Lansia

Dalam masa pemulihan tersebut, Dani mengingatkan pendamping dan petugas haji agar memperhatikan tiga kebutuhan utama jemaah.

Pertama adalah istirahat yang cukup. Jemaah perlu diberi kesempatan memulihkan kondisi tubuh setelah menjalani penerbangan jarak jauh yang melelahkan.

Kedua ialah pemenuhan nutrisi. Asupan makanan bergizi dinilai penting untuk menjaga stamina jamaah selama menjalani proses adaptasi di Tanah Suci.

Ketiga adalah hidrasi. Jemaah diimbau memperbanyak konsumsi air putih agar tubuh tidak mengalami dehidrasi yang dapat memperburuk kondisi kebingungan dan menurunkan kesadaran spasial.

Selain itu, Dani meminta jemaah tidak langsung memaksakan diri melakukan aktivitas ibadah berat sesaat setelah tiba di Makkah.

Ia menyarankan jemaah melakukan adaptasi secara perlahan, seperti mengenali lingkungan hotel, berjalan ringan di sekitar pemondokan, hingga membiasakan diri dengan suhu udara sebelum menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah wajib.

“Tujuannya agar saat memasuki puncak haji di Arafah, jamaah benar-benar dalam kondisi fit,” ujar Dani.

Jemaah Risiko Tinggi Jadi Prioritas Pengawasan

Puskeshaj RI mengidentifikasi kelompok paling rentan mengalami disorientasi adalah jamaah berusia di atas 60 tahun, terutama yang memiliki riwayat penurunan daya ingat dan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus serta hipertensi.

Kondisi tersebut membuat jamaah lansia membutuhkan perhatian ekstra, baik dari petugas kesehatan, keluarga, maupun sesama anggota kloter.

Karena itu, petugas kesehatan haji berkomitmen terus melakukan pemantauan intensif terhadap jamaah risiko tinggi (risti) hingga seluruh rangkaian ibadah selesai.