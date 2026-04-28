Bahas Persiapan Puncak Haji di Armuzna, PPIH Arab Saudi Gelar Rakor Perdana

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menggelar rapat koordinasi perdana untuk membahas persiapan operasional puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Rapat Koordinasi Perdana Armuzna berlangsung di Kantor Daerah Kerja (Daker) Mekkah, Arab Saudi, Selasa (28/4/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Transportasi PPIH Arab Saudi Syarif Rahman bersama para pimpinan di setiap bidang, di antaranya Perlindungan Jemaah (Linjam), Armuzna, Lansia dan Disabilitas (Landis), dan Transportasi.

"Kita harus memastikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji, oleh karena itu petugas harus menyiapkan semua aspek dengan maksimal," tutur Syarif.

Disiapkan Semaksimal Mungkin

PPIH Arab Saudi memastikan seluruh aspek teknis dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M akan disiapkan semaksimal mungkin, oleh karena itu rapat koordinasi digelar secara berkala untuk memastikan perkembangan persiapan.

Sejumlah aspek dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari kesiapan sarana transportasi, mencakup jumlah bus yang disiapkan untuk membawa para jamaah haji, jadwal bus dan kesiapan terminal, hingga memastikan transportasi bagi jemaah haji lansia dan disabilitas yang menggunakan kursi roda.

Dalam rakor itu juga dibahas soal layanan Perlindungan Jamaah (Linjam) untuk memastikan keamanan penyelenggaraan haji dan kelancaran operasional, juga perlindungan bagi para jemaah haji.

Lalu, rakor itu juga memastikan kesiapan layanan kesehatan bagi para jemaah haji, seperti kesiapan para tenaga kesehatan, skema penanganan medis darurat, hingga penguatan pemantauan kepada jamaah haji lansia dan berisiko tinggi (risti).