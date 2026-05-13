Awas Ancaman Heatstroke di Saudi! Nyawa Jemaah Haji Terancam Jika Abaikan Satu Hal Ini

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq mendorong pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperkuat edukasi pada jemaah soal adanya ancaman cuaca panas ekstrem atau heatstroke pada puncak musim haji 2026.

Menurutnya, cuaca ekstrem di Arab Saudi bukan hal sepele karena dapat mengancam keselamatan jiwa, terutama bagi jemaah lansia.

"Kami juga meminta Kementerian (Haji dan Umrah) dan Kementerian Kesehatan memperkuat edukasi, pendampingan, dan respons medis cepat bagi jemaah berisiko tinggi," jelas Maman kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ia juga meminta seluruh jemaah benar-benar disiplin menjaga kesehatan.

"(Jemaah dapat) mengurangi aktivitas di luar hotel pada siang hari, memperbanyak konsumsi air, serta mematuhi arahan petugas kesehatan dan syarikah," ungkapnya.

Sebagai informasi, Kemenhaj RI melalui media sosial turut mengingatkan jemaah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap suhu panas di Tanah Suci.

Dalam imbauannya, jemaah diminta rutin minum air, tidak menunggu haus, menggunakan pelindung seperti payung berwarna terang, serta beristirahat secara berkala di tempat teduh.

Langkah-langkah sederhana itu dinilai krusial untuk mencegah kelelahan akibat suhu tinggi yang dapat berkembang menjadi kondisi medis berbahaya.