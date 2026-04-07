Avtur Naik Tiga Kali Lipat, Gus Irfan Putar Otak Cari Solusi Biaya Haji

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan membeberkan tantangan berat dalam persiapan haji tahun ini. Salah satu poin krusial yang mengancam struktur biaya adalah kenaikan harga avtur yang melonjak hingga tiga kali lipat.

"Dampak yang sudah pasti kita rasakan sekarang adalah kenaikan beberapa komponen haji, termasuk komponen penerbangan di mana yang terkait dengan fuel, avtur naik dua kali, bahkan hingga tiga kali lipat. Dari itulah dampak yang langsung kita rasakan sekarang ini dan kita sedang mencari pemecahannya," kata Gus Irfan seusai bertemu Dubes Arab Saudi di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Gus Irfan menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus terkait kondisi ini. Kemenhaj diminta mencari formula agar pembengkakan biaya operasional penerbangan tidak dilemparkan menjadi beban tambahan bagi calon jemaah.

"Presiden tentu menekankan jangan sampai, apa pun yang terjadi, jangan sampai memberikan tambahan beban kepada jemaah haji kita. Itu harapan Presiden," ujarnya.

Selain soal angka, Gus Irfan menegaskan bahwa aspek keselamatan warga negara Indonesia (WNI) selama menjalankan ibadah haji tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.