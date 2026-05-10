Aturan Ketat Saudi Soal Jemuran Bikin Jemaah Haji Putar Otak

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah memastikan seluruh kebutuhan jemaah haji Indonesia tetap terpenuhi selama berada di Tanah Suci, termasuk fasilitas mencuci dan menjemur pakaian di hotel tempat jemaah menginap.

Kepala Seksi Layanan Akomodasi PPIH Arab Saudi Daker Makkah, Suryo Panilih menegaskan, layanan akomodasi jemaah hingga kini berjalan aman dan lancar.

Pihak hotel, kata dia, juga tetap menjalankan kewajiban sesuai kontrak pelayanan yang telah disepakati bersama.

“Di antaranya pihak hotel harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh jemaah haji kita selama tinggal di Makkah,” ujar Suryo dalam laporan Media Center Haji (MCH) di Makkah, dikutip inilah.com, Minggu (10/5/2026).

Ia menjelaskan, fasilitas wajib yang harus tersedia di hotel meliputi layanan resepsionis, lift memadai, mesin cuci, hingga tempat minum bagi jemaah haji.

Di tengah pelayanan tersebut, muncul keluhan sebagian jemaah terkait larangan menjemur pakaian di atap hotel atau rooftop.

Menanggapi hal itu, Suryo menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari aturan yang berlaku di Arab Saudi demi menjaga keselamatan jemaah.

“Menurut info dari Otoritas Saudi, menjemur di atap hotel atau rooftop dilarang karena dapat membahayakan jemaah dan juga melanggar aturan yang ada di Arab Saudi khususnya di Makkah,” ujarnya.

PPIH Daker Makkah pun bergerak cepat merespons persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama syarikah dan pengelola hotel untuk menyiapkan lokasi alternatif mencuci dan menjemur pakaian.

“Kami sudah berkoordinasi dengan syarikah dan juga dengan pihak hotel untuk mencarikan solusi tempat mengganti tempat mencuci dan menjemur pakaian jemaah haji,” jelas Suryo.

Menurutnya, hotel yang sebelumnya menyediakan area jemur di rooftop akan memindahkan aktivitas tersebut ke lokasi lain yang lebih aman.

Sementara hotel yang belum memiliki fasilitas khusus diminta segera menyediakan area alternatif agar kebutuhan jemaah tetap terlayani.

Suryo menyebut beberapa area hotel kini sedang dipertimbangkan sebagai lokasi sementara mencuci dan menjemur pakaian, seperti lantai servis maupun lantai restoran.

“Di antaranya adalah lantai-lantai yang berkemungkinan untuk dapat dijadikan sebagai lokasi untuk cuci dan menjemur pakaian seperti lantai S (service) atau lantai R (restoran) untuk hotel-hotel yang memang belum memiliki fasilitas menjemur dan mencuci di situ,” kata Suryo.

Ia menambahkan, hotel-hotel terkait juga diminta menyiapkan area lengkap dengan saluran drainase untuk pembuangan air cucian.

Namun, proses penyiapan fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan waktu beberapa hari.

“Ini akan memerlukan waktu yang tidak sebentar mungkin 1 atau 2 hari atau bahkan mungkin bisa sekitar 3 harian tapi semua sudah kita pantau dan kita akan awasi terus progres pengerjaannya secepat mungkin karena aktivitas mencuci di hotel ini selalu ada setiap hari,” ujarnya.