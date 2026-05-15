Aturan Ketat Privasi di Tanah Suci, Jemaah Haji Diminta Bijak Bermedsos

Jemaah calon haji Indonesia diminta untuk mengikuti segala aturan yang telah diterapkan pemerintah Arab Saudi, terutama merekam video di Tanah Suci untuk diunggah ke media sosial (medsos).

Hal ini menyusul, seorang jemaah haji yang diamankan oleh petugas keamanan setempat karena mengambil video yang di dalamnya terekam seorang wanita warga Arab Saudi tanpa persetujuan atau izin.

"Saya mengimbau agar jemaah Indonesia bijak dalam menggunakan media sosial selama berada di Tanah Suci. Prinsipnya, fokus menjalankan ibadah dengan khusyuk, menjaga etika, serta tetap memperhatikan kesehatan dan kenyamanan bersama," ujar Anggota Komisi VIII DPR, Dini Rahmania kepada Inilah.com, Jumat (15/5/2026).

Terkait aturan pemerintah Arab Saudi mengenai larangan pengambilan video tanpa izin ini, menurutnya, sudah harus menjadi pedoman bagi para jemaah agar dapat menghormati dan mengikuti aturan yang berlaku, sebagai bentuk kepatuhan terhadap otoritas penyelenggara haji.

Sebelumnya, aparat keamanan Arab Saudi telah menangkap jemaah haji asal Indonesia di Madina, usai diduga telah merekam sebuah video yang menangkap seorang perempuan warga Saudi tanpa persetujuan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (10/5/2026) waktu setempat. Kini, kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Umum Arab Saudi atau niabah ammah untuk proses hukum lebih lanjut.

Menurut keterangan yang disampaikan pihak pendamping, jemaah mengaku tidak memiliki niat jahat saat merekam video. Namun, aparat tetap memproses kasus tersebut karena berkaitan dengan pelanggaran privasi yang diatur ketat dalam hukum Arab Saudi.

Bahkan pihak kepolisian setempat menyebut proses hukum dapat terus berjalan, apabila korban melaporkan hak privasinya telah dilanggar.

Sebagai informasi, dalam aturan yang berlaku di Arab Saudi, tindakan mengambil gambar atau merekam seseorang tanpa izin, termasuk menggunakan kamera telepon seluler, dapat dikenai sanksi pidana berat.

Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Anti Kejahatan Siber Arab Saudi atau Nidham Mukafahah Al-Jaraim Al-Malumatiyah.