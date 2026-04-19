Atasi Lonjakan Avtur, Prabowo Bisa Terbitkan Perppu Subsidi Penerbangan Haji

Presiden Prabowo Subianto disarankan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengalokasikan subsidi penerbangan haji sebesar Rp1,77 triliun. Langkah ini dinilai perlu guna merespons lonjakan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar dolar yang menekan biaya haji 2026.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr. Fahri Bachmid, menjelaskan bahwa Perppu merupakan instrumen legal bagi pemerintah untuk bertindak cepat dalam situasi darurat. Baginya, kebijakan ini adalah pilihan yuridis yang kuat.

“Menurut hemat saya, kebijakan Perppu adalah produk hukum konstitusional presiden sangat ‘Related’ dengan kondisi objektif dan faktual adanya. Karena secara objektif ada UU, tetapi tidak memadai untuk mengantisipasi kenaikan harga avtur, sedangkan di sisi yang lain jemaah haji sebagai warga negara dalam keadaan yang demikian tidak boleh menjadi korban atas situasi dan keadaan ini,” kata Fahri dalam keterangannya kepada Inilah.com, Minggu (19/4/2026).

Fahri menegaskan tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian bagi warganya di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.

“Sehingga negara dengan segenap kapasitasnya harus hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian. Pada hakikatnya kehadiran negara dalam segala keadaan merupakan sebuah keniscayaan sebab negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk melindungi warganya, terutama saat menghadapi situasi yang kompleks seperti ini,” sambung dia.

Secara hukum, Fahri menilai kondisi saat ini telah memenuhi syarat ‘kegentingan yang memaksa’. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait kebutuhan mendesak dan keterbatasan waktu jika menggunakan prosedur legislasi biasa di DPR.

“Perppu memungkinkan pemerintah meninjau kembali skema pembiayaan, termasuk usulan kenaikan harga avtur yang menyebabkan biaya penerbangan haji menjadi lebih tinggi, ditalangi oleh APBN. Bagi saya, keputusan biaya penerbangan haji yang ditanggung negara, sudah tepat secara hukum,” jelas Fahri.

Meski memiliki dasar kuat dalam Pasal 22 UUD 1945 sebagai bagian dari hukum keadaan darurat (staatnoodrecht), Fahri mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Kaidah penggunaan kewenangan konstitusional ini memang harus cermat dan hati-hati. Artinya, harus berangkat dari kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi berdasarkan suatu keadaan yang benar-benar objektif,” tuturnya.

Ia menambahkan, opsi Perppu patut dipertimbangkan apabila UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dianggap sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi global saat ini.