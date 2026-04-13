Arab Saudi Terapkan Izin Elektronik Mekkah di Haji 1447 H, Ini Keuntungannya

Direktorat Jenderal Paspor Arab Saudi, Senin (13/4/2026), mengumumkan dimulainya penggunaan aplikasi elektronik untuk izin masuk ke Mekkah bagi pekerja residen selama musim haji tahun ini.

Langkah itu menjadi bagian dari modernisasi layanan publik berbasis teknologi, sekaligus mempermudah mobilitas jutaan orang yang terlibat dalam operasional haji di kota suci Mekkah.

Digitalisasi Perizinan, Tanpa Antre dan Tanpa Ribet

Melalui integrasi teknis dengan layanan "Izin Masuk Mekkah", aplikasi dapat diajukan melalui portal Absher dan Muqeem, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk kunjungan langsung ke kantor paspor.

Kebijakan itu menandai perubahan signifikan dalam sistem birokrasi haji, dari yang sebelumnya manual menjadi sepenuhnya digital. Dengan demikian, efisiensi waktu dan transparansi proses diharapkan meningkat drastis.

Platform Absher Individuals ditujukan untuk penerbitan izin bagi warga negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), pemegang Premium Residency, investor, ibu warga Saudi, pekerja rumah tangga, dan anggota keluarga non-Saudi.

Sementara itu, portal Muqeem melayani karyawan perusahaan yang berbasis di Makkah dan mereka yang memiliki kontrak kerja dengan perusahaan tersebut selama musim haji 1447 H.

Menjawab Lonjakan Mobilitas Musim Haji

Kebijakan ini dinilai strategis mengingat lonjakan mobilitas selama musim haji yang melibatkan jutaan jamaah dari seluruh dunia.

Sistem digital diharapkan mampu mengurangi kepadatan di titik-titik layanan serta meminimalkan potensi pelanggaran izin masuk.

Dewan Kerja sama Teluk dibentuk pada tahun 1981 yang beranggotakan Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Menuju Tata Kelola Haji Berbasis Teknologi

Transformasi digital yang dilakukan Arab Saudi ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas layanan ibadah haji.

Tidak hanya bagi jamaah, tetapi juga bagi pekerja dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan.