Arab Saudi Tambah Kapasitas Kereta Cepat Haramain Jadi 2,2 Juta Kursi

Perusahaan Kereta Api Arab Saudi (SAR) resmi mengumumkan penambahan kapasitas Kereta Api Cepat Haramain untuk menyambut musim Haji 1447 Hijriah. Langkah strategis ini diambil guna merespons lonjakan permintaan transportasi jemaah yang menghubungkan dua kota suci, yakni Mekkah dan Madinah.

Untuk musim haji tahun ini, SAR menyiapkan kapasitas jumbo hingga lebih dari 2,21 juta kursi. Angka tersebut menandai penambahan lebih dari 210 ribu kursi jika dibandingkan dengan operasional pada musim sebelumnya.

Lonjakan Frekuensi dan Rute Operasional

Sejalan dengan penambahan kursi, frekuensi perjalanan pun ikut dikerek naik sekitar 11 persen dengan total rencana mencapai 5.308 perjalanan.

Layanan transportasi rel bagi para tamu Allah ini resmi dimulai pada Selasa, 5 Mei 2026, yang sekaligus menandai awal bergulirnya musim Haji 1447 H. Operasional utama akan memfasilitasi pergerakan pergerakan jemaah dari stasiun Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah langsung menuju stasiun Mekkah.

Spesifikasi Armada dan Waktu Tempuh

Demi memastikan kelancaran arus penumpang, SAR mengerahkan kekuatan penuh armada yang terdiri atas 35 rangkaian kereta cepat. Mengaspal di atas jalur rel sepanjang 453 kilometer, kereta peluru ini mampu dipacu hingga kecepatan maksimal 300 kilometer per jam.

Berkat teknologi mutakhir tersebut, waktu tempuh perjalanan antara Mekkah dan Madinah sukses dipangkas menjadi sekitar dua jam saja. Jalur vital ini terintegrasi melalui lima stasiun utama yang secara efektif menghubungkan poros Mekkah, Madinah, dan Jeddah.