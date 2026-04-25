Arab Saudi Siapkan Hadiah Rp7,4 Miliar untuk Inovasi Haji dan Umrah

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi resmi membuka pendaftaran edisi kedua ajang penghargaan Researchers in the Service of Pilgrims (Peneliti dalam Pelayanan Jemaah). Program kompetisi bergengsi ini menyiapkan total hadiah mencapai SR 1.625.000 atau sekitar Rp7,4 miliar.

Kompetisi ini terbuka secara global bagi kalangan akademisi, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga peneliti, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Arab Saudi. Pendaftaran dapat diakses langsung melalui situs resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Langkah ini diambil pemerintah Arab Saudi untuk mendorong lahirnya inovasi dan riset terapan di sektor pelayanan haji dan umrah. Sejalan dengan Visi Saudi 2030, program ini difokuskan pada pengembangan solusi inovatif yang mampu memperkaya sekaligus mempermudah pengalaman spiritual para dhuyufurrahman (tamu Allah).

Delapan Fokus Bidang Inovasi

Selain hadiah uang tunai bernilai fantastis, para pemenang juga akan mendapatkan dukungan non-finansial, seperti konsultasi pendampingan untuk mengimplementasikan proyek terpilih di lapangan.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menetapkan delapan bidang utama yang menjadi fokus pemecahan masalah dalam kompetisi ini, yaitu:

Transformasi digital dan Artificial Intelligence (AI)

(AI) Peningkatan pengalaman spiritual jemaah

Keberlanjutan lingkungan ( sustainability )

) Manajemen dan keselamatan kerumunan

Peningkatan layanan kesehatan

Sistem transportasi cerdas

Ekonomi dan layanan pendukung

Tata kelola data

Inovasi dari berbagai bidang tersebut diharapkan mampu memberikan solusi nyata atas berbagai tantangan di lapangan, sekaligus memperkuat posisi Arab Saudi sebagai pelopor global dalam manajemen kerumunan massal dan layanan keagamaan.

Musim Haji 1447 H Telah Dimulai

Ajang penghargaan ini digelar bertepatan dengan bergulirnya operasional musim haji 1447 H/2026 M. Kedatangan jemaah dari berbagai penjuru dunia telah menandai dimulainya rangkaian ibadah haji tahun ini, di mana penerbangan haji internasional perdana telah tiba di Arab Saudi pada 18 April 2026 lalu.

Bagi jemaah haji asal Indonesia, pemberangkatan gelombang pertama juga telah berlangsung secara bertahap sejak 22 April 2026 dengan rute pendaratan di Madinah. Fase pemberangkatan gelombang pertama ini akan terus berlangsung hingga 6 Mei 2026.