Arab Saudi Siapkan 10 Jalur Darat Strategis Menuju Mekkah untuk Jemaah Haji

Menyongsong puncak musim haji tahun ini, Pemerintah Arab Saudi melalui Otoritas Jalan Umum (RGA) telah merampungkan pengembangan jaringan infrastruktur darat yang masif. Meski akses kereta api cepat, pelabuhan, dan bandara internasional telah beroperasi penuh, Kerajaan Saudi secara khusus menetapkan 10 rute darat utama untuk melayani jutaan jemaah yang datang dari negara-negara tetangga di Semenanjung Arab.

Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi dan keamanan perjalanan jemaah haji yang masuk melalui perbatasan darat. Jaringan jalan ini dibangun dengan standar internasional, lengkap dengan sistem keselamatan terintegrasi guna meminimalisir risiko kecelakaan dan menjaga kelancaran lalu lintas menuju dua Kota Suci, Mekkah dan Madinah.

Pintu Masuk dari Wilayah Timur dan Teluk

Bagi jemaah yang berasal dari negara-negara Teluk di sisi timur, otoritas Saudi menyediakan beberapa opsi rute strategis dengan jarak tempuh ribuan kilometer:

Bahrain: Jemaah masuk melalui King Fahd Causeway menuju Al-Khobar, kemudian menyambung ke Riyadh dan Taif sebelum tiba di Mekkah (± 1.320 km).

Kuwait: Tersedia dua jalur utama, yakni via Al-Khafji–Riyadh (1.473 km) dan rute Al-Riggae–Al-Majma'ah (1.277 km).

Uni Emirat Arab (UEA): Jalur sepanjang 1.514 km melintasi Al-Batha, Al-Hofuf, hingga Riyadh dan Taif.

Qatar: Menggunakan rute 1.385 km melalui Salwa, Al-Hofuf, hingga tiba di tanah suci.

Akses dari Utara dan Selatan

Sisi utara dan selatan Arab Saudi juga menjadi titik krusial masuknya gelombang jemaah, dengan rincian jalur sebagai berikut:

Irak: Jalur sepanjang 1.579 km disiapkan mulai dari Jadidat Arar menuju Sakaka dan Madinah sebelum berakhir di Mekkah.

Yordania: Tersedia akses via Halat Ammar–Tabuk (1.219 km) serta jalur Al-Haditha melalui Al-Qurayyat (1.545 km).

Yaman: Dari sisi selatan, jemaah akan melewati jalur sepanjang 1.372 km melalui Wadiah, Najran, dan Abha menuju Mekkah.

Oman: Menjadi jalur darat terpanjang (2.150 km), rute ini menantang jemaah untuk melintasi gurun luas Rub' al Khali sebelum bergabung dengan jalur Al-Batha menuju Mekkah.

Pihak RGA menegaskan bahwa seluruh jalur ini telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai. Pengembangan infrastruktur jalan ini merupakan bagian dari komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan pelayanan terbaik (khadimul haramain) bagi tamu Allah yang terus meningkat setiap tahunnya.