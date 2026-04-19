Arab Saudi Sambut Rombongan Haji Pertama, Layanan Rute Makkah Diperluas

Musim haji 2026 resmi bergulir. Otoritas Arab Saudi mulai menyambut kedatangan kloter pertama jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Pangeran Mohammed bin Abdulaziz, Madinah. Rombongan perdana tamu Allah tersebut berasal dari Karachi, Pakistan.

Arab News melaporkan, Minggu (19/4/2026), rombongan yang terbang dari Bandara Internasional Jinnah itu mendarat pada Sabtu (18/4/2026) waktu setempat. Keberangkatan mereka dilepas langsung oleh Gubernur Sindh Nehal Hashmi.

“Sebanyak 160 jemaah haji diberangkatkan dengan doa dan harapan terbaik,” kata Direktorat Haji Sindh. Tahun ini, Pakistan mengantongi total kuota 179.210 jemaah.

Tak hanya Pakistan, jemaah asal Bangladesh juga telah mendarat di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, pada hari yang sama. Disusul kemudian oleh rombongan pertama dari Malaysia, Turki, hingga India yang juga telah tiba di Madinah melalui inisiatif Rute Makkah (Makkah Route).

Tahun ini, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi memperluas jangkauan Rute Makkah ke 10 negara, termasuk pendatang baru Senegal dan Brunei Darussalam. Inisiatif yang masuk tahun ke-8 ini dirancang untuk memangkas antrean panjang di bandara kedatangan.

Melalui program ini, jemaah menyelesaikan seluruh prosedur masuk, mulai dari visa elektronik, kontrol paspor, hingga verifikasi kesehatan langsung di bandara negara asal. Urusan bagasi pun sudah dikelola otomatis sesuai lokasi akomodasi di Saudi.