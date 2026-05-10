Arab Saudi Resmi Operasikan Pemandu AI Terbesar di Jalur Darat Haji, Robot 69 Bahasa Siap Sambut Jemaah

Arab Saudi kembali menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji melalui terobosan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Menjelang penyelenggaraan Haji 2026, sebuah inovasi berupa robot pemandu multibahasa resmi dioperasikan di salah satu pusat penerimaan jemaah terbesar di jalur darat.

Langkah tersebut bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan bagian dari transformasi besar dalam pelayanan ibadah yang menyasar kenyamanan, efisiensi, dan aksesibilitas bagi jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia.

Robot Multibahasa di Gerbang Haji

Sebuah robot interaktif kini telah dioperasikan di Pusat Layanan Tamu Allah (Guests of the Merciful Service Center) di Al-Kharj, Arab Saudi.

Robot itu mampu berkomunikasi dalam 69 bahasa, menjadikannya solusi praktis bagi salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan haji, hambatan bahasa.

Insinyur Osama Al-Shumaimri memperkenalkan teknologi itu sebagai pemandu digital yang mampu menjawab pertanyaan umum jemaah saat kedatangan.

Robot tersebut dirancang untuk memberikan panduan langsung tanpa perlu penerjemah manusia, terutama bagi jemaah yang tidak menguasai bahasa Arab maupun Inggris.

Dengan jutaan jemaah yang datang dari Asia, Afrika, hingga Eropa, kebutuhan akan komunikasi lintas bahasa menjadi sangat krusial.

Pusat Transit Strategis Jemaah Dunia

Pusat layanan di Al-Kharj memiliki luas lebih dari 50.000 meter persegi dan mampu menampung hingga 35.000 jemaah dalam satu waktu.

Lokasinya yang berada di jalur utama menuju Makkah menjadikannya titik pertama yang sangat penting bagi jemaah yang datang melalui jalur darat.

Di sinilah para jemaah mendapatkan informasi awal, arahan perjalanan, hingga bantuan praktis sebelum melanjutkan ibadah ke Masjidil Haram.

Skala besar fasilitas ini menempatkannya sebagai salah satu pusat penerimaan haji paling signifikan di Arab Saudi, dengan arus kedatangan yang tinggi dan kebutuhan layanan yang kompleks.

Integrasi AI dan Layanan Keagamaan

Arab Saudi semakin memperkuat layanan digital berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk membantu para jemaah di Masjidil Haram.

Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah robot AI Manarat Al-Haramain yang sebelumnya diperkenalkan pada musim haji tahun lalu.

Dilansir dari Saudi Press Agency, robot tersebut dikembangkan oleh Presidensi Urusan Keagamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebagai bagian dari transformasi digital layanan keagamaan bagi jemaah dari seluruh dunia.

Teknologi itu memadukan nilai tradisi Islam dengan perkembangan AI modern untuk mempermudah akses informasi dan layanan keagamaan.

Berdasarkan peluncurannya pada Mei 2025, robot Manarat Al-Haramain berfungsi sebagai pusat layanan pertanyaan agama di Masjidil Haram.

Jemaah dapat memperoleh jawaban terkait ibadah, sementara untuk pertanyaan yang lebih khusus robot dapat menghubungkan pengunjung dengan para mufti melalui panggilan video secara langsung.

Sentuhan Tradisi dalam Teknologi

Menariknya, robot itu tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga sarat nilai estetika Islam.

Desainnya terinspirasi dari ornamen arsitektur Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, menghadirkan nuansa spiritual yang tetap terasa meski berbasis teknologi modern.

Otoritas Saudi menyebut inovasi tersebut dirancang untuk meningkatkan pengalaman spiritual jemaah sekaligus menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses.

Layanan Ulama 24 Jam Berbasis Cloud

Sejumlah laporan media Saudi menyebut layanan berbasis digital semakin dikembangkan di musim haji tahun ini. Selain robot bertenaga AI, Presidensi Urusan Keagamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga menyediakan layanan Tanya Ulama yang memanfaatkan sistem berbasis cloud yang beroperasi selama 24 jam.

Mengutip Arab News, layanan komunikasi tersebut memungkinkan pertanyaan dari para pengunjung Masjidil Haram dapat dijawab langsung oleh para ulama.

Kepala Presidensi Urusan Keagamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syaikh Abdurrahman As Sudais menyebut program itu menjadi bagian dari langkah Presidensi dalam memperkuat transformasi digital sekaligus meningkatkan mutu layanan keagamaan bagi jemaah dari berbagai negara.

Syaikh Sudais menjelaskan sistem tersebut dirancang sebagai platform teknologi terpadu yang membuat penanganan panggilan menjadi lebih fleksibel dan efisien.

Melalui sistem ini, panggilan nantinya akan diteruskan ke ponsel pribadi para syekh. Mekanisme tersebut dinilai dapat mengurangi kebutuhan ulama berada di satu lokasi tertentu sekaligus membantu mengurangi kepadatan di area Masjidil Haram dan meningkatkan kenyamanan ibadah jemaah.

Masa Depan Haji, Teknologi dan Spiritualitas

Inovasi robot multibahasa dan layanan ulama berbasis AI menandai babak baru dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Arab Saudi tidak hanya fokus pada kapasitas dan infrastruktur fisik, tetapi juga pada transformasi digital yang menyentuh langsung kebutuhan jemaah.