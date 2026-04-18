Arab Saudi Perluas Layanan Mekkah Route ke 10 Negara, Ini Daftarnya

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi terus melanjutkan implementasi Inisiatif "Mekkah Route" untuk tahun kedelapan berturut-turut dengan memperluas layanan ke 17 titik keberangkatan di 10 negara.

Program unggulan dalam kerangka Visi 2030 Arab Saudi ini untuk pertama kalinya mencakup Senegal dan Brunei Darussalam, yang bergabung dengan negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Turki, Maroko, Pantai Gading, dan Maladewa.

"Inisiatif tersebut bertujuan memberikan pengalaman haji yang lebih mudah dan efisien dengan menyelesaikan seluruh prosedur masuk ke Arab Saudi sejak di negara asal jemaah," tulis Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dilansir dari Saudi Press Agency, Sabtu (18/4/2026).

Proses tersebut meliputi penerbitan visa haji secara elektronik, pemeriksaan paspor, serta verifikasi persyaratan kesehatan di bandara keberangkatan.

Bagasi Jemaah

Selain itu, bagasi jemaah diberi kode dan diatur sesuai lokasi akomodasi di Arab Saudi, sehingga setibanya di Mekkah atau Madinah, jemaah dapat langsung menuju bus tanpa perlu menunggu pengambilan bagasi.

Sejak diluncurkan pada 2017, program Mekkah Route telah melayani lebih dari 1,25 juta jemaah haji.

Pelaksanaan program ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga di Arab Saudi, termasuk kementerian luar negeri, kesehatan, haji dan umrah, serta media, bersama Otoritas Umum Penerbangan Sipil, Otoritas Zakat, Pajak dan Bea Cukai, Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi, serta Direktorat Jenderal Paspor.