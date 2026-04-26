Arab Saudi Pastikan Haji tanpa Hambatan, Inovasi Baru Dibuka

Arab Saudi memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan tanpa hambatan melalui berbagai inovasi layanan terbaru, termasuk skema percepatan proses keberangkatan dan kedatangan jamaah.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah terbesar di dunia menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan tersebut.

Komitmen itu ditegaskan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi dalam konferensi pers di Tangerang, Sabtu (25/4/2026) malam.

"Kami menegaskan peran penting daripada Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh umat Islam di dunia, termasuk Indonesia, yang merupakan jamaah haji terbanyak di dunia," ucap Dubes Faisal Abdullah.

Ia menyampaikan, Kerajaan Arab Saudi terus memperkuat pelayanan haji di bawah arahan Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Mohammed bin Salman, yang berkomitmen menghadirkan layanan terbaik bagi seluruh jemaah.

Ia mengatakan, selama ini jemaah haji asal Indonesia terbanyak pertama di dunia dalam menjalani ibadah di Tanah Suci, Mekkah.

Raja Salman bin Abdulaziz dan juga Putra Mahkota Mohammed bin Salman bin Abdulaziz berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji.

Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah program Makkah Route, yang memungkinkan jemaah menyelesaikan seluruh proses administratif sebelum berangkat ke Arab Saudi.

"Tujuan daripada inisiatif ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada sebagian jamaah haji seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebelum mereka berangkat dari negaranya masing-masing menuju Arab Saudi," jelasnya.

Melalui program itu, seluruh prosedur masuk ke Kerajaan Arab Saudi telah diselesaikan di bandara keberangkatan, termasuk keimigrasian, pemeriksaan kesehatan, hingga pengaturan bagasi.

Setibanya di Tanah Suci, jemaah tidak lagi harus mengantre panjang.

Setibanya jemaah haji di Arab Saudi mereka akan langsung menuju tempat tinggal melalui jalur khusus tanpa harus mengantre lagi untuk prosedur masuk.

Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga menyampaikan doa bagi jemaah haji Indonesia.

"Dan tentu kembali lagi kami mendoakan kepada para jamaah haji Indonesia, semoga mereka diberikan kesehatan dan kemudahan dalam kelancaran melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air dengan selamat tanpa ada rasa capek," kata dia.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia berjalan lancar.

"Dan alhamdulillah, semuanya berjalan lancar berkat kerja sama ini," ucap dia.