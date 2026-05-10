Arab Saudi Luncurkan Edukasi Haji 2026 di Masjid Quba, 200 Ribu Jemaah Global Jadi Sasaran Utama

Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Urusan Islam Arab Saudi kembali memperkuat pembinaan jamaah jelang musim haji 1447 H/2026 M.

Dilansir dari The Islam Information, Minggu (10/5/2026), lewat cabangnya di Madinah, kementerian tersebut meluncurkan program edukasi bertajuk Zad al-Hajj di Masjid Quba, yang ditargetkan menjangkau lebih dari 200.000 jemaah dari berbagai negara.

Program itu bukan sekadar kajian biasa, tetapi bagian dari strategi besar pemerintah Saudi dalam memastikan ibadah haji berjalan sesuai tuntunan syariat, sekaligus memperkuat pemahaman keagamaan jemaah secara komprehensif sebelum memasuki puncak ritual.

Kegiatan tersebut resmi dimulai pada Rabu, 6 Mei 2026, dan akan berlangsung hingga akhir bulan Dzulqa’dah 1447 H. Inisiatif itu menjadi bagian integral dari rencana operasional pemerintah Saudi dalam menyambut musim haji tahun ini.

Program Zad al-Hajj dirancang untuk memberikan bekal ilmiah dan spiritual kepada jamaah, sehingga mereka tidak hanya menjalankan ibadah secara teknis, tetapi juga memahami makna mendalam dari setiap rangkaian ritual.

36 Materi Ilmiah dari Ulama Senior

Dalam pelaksanaannya, program itu menghadirkan 36 sesi pelajaran yang disampaikan oleh para ulama terkemuka. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek penting dalam ibadah haji, mulai dari hukum-hukum (fiqih) haji, tafsir ayat-ayat Alquran terkait ibadah haji, hingga keutamaan amal saleh.

Tak hanya itu, kajian juga mengupas aspek fundamental dalam akidah Islam, seperti tauhid, kesucian syiar-syiar Islam, serta penjelasan terhadap kitab-kitab klasik karya ulama terdahulu.

Pendekatan tersebut menunjukkan edukasi haji tidak hanya berfokus pada praktik ibadah, tetapi juga membangun fondasi keimanan yang kuat bagi para jamaah.

Menyasar Jemaah Global, Multi Bahasa

Program itu ditargetkan menjangkau lebih dari 200.000 jemaah yang mengunjungi Masjid Quba. Untuk menjawab keragaman latar belakang jemaah, materi disampaikan dalam berbagai bahasa.

Selain itu, jadwal kajian dirancang fleksibel menyesuaikan agenda jemaah, sehingga tidak mengganggu rangkaian perjalanan ibadah mereka di Madinah.

Struktur tersebut memungkinkan partisipasi yang lebih luas, sekaligus memastikan bahwa sebanyak mungkin jamaah mendapatkan manfaat maksimal dari program edukasi tersebut.

Menguatkan Spiritualitas Sebelum Puncak Ibadah

Langkah itu mencerminkan keseriusan pemerintah Saudi dalam meningkatkan kualitas ibadah haji, tidak hanya dari sisi layanan fisik, tetapi juga dari aspek spiritual dan intelektual.

Dengan pembekalan yang matang, jemaah diharapkan dapat menjalankan ibadah haji secara benar, khusyuk, dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, sekaligus membawa pulang pemahaman Islam yang lebih mendalam ke negara masing-masing.