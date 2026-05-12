Aplikasi Ini Jadi Kunci Keselamatan Jemaah di Arab Saudi, Calhaj Wajib Tahu!

Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Langkah itu difokuskan pada aspek pelaporan, pengawasan, dan percepatan respons layanan calon jemaah haji (calhaj) Indonesia di Tanah Suci, seiring meningkatnya kompleksitas operasional haji yang melibatkan ratusan ribu jemaah Indonesia.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menegaskan, transformasi digital menjadi pilar penting dalam peningkatan kualitas layanan dan pelindungan jemaah.

Sistem tersebut dirancang agar layanan semakin cepat, terukur, responsif, serta berbasis data.

“Hari ini kita memasuki hari ke-22 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan berjalan dengan baik, mulai dari pemberangkatan di Tanah Air, kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pembinaan ibadah, dengan pendampingan petugas di seluruh titik layanan,” ujar Maria dalam keterangan resmi di MCH Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Operasional Haji Berjalan Stabil

Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 359 kloter dengan 138.879 jemaah dan 1.433 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah juga berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, tercatat 273 kloter dengan 105.360 jemaah dan 1.092 petugas telah tiba di Makkah untuk melanjutkan rangkaian ibadah.

Sementara itu, kedatangan jemaah gelombang kedua melalui King Abdulaziz International Airport menunjukkan progres signifikan.

Sebanyak 84 kloter dengan 32.009 jemaah dan 337 petugas telah tiba dan mulai menjalani tahapan layanan sesuai skema operasional.

Tak hanya jemaah reguler, sebanyak 6.018 jemaah haji khusus juga telah berada di Arab Saudi dan menjalankan ibadah sesuai jadwal masing-masing.

Kawal Haji dan Command Center Jadi Kunci

Dalam rangka memperkuat pelayanan dan pelindungan jemaah, Kemenhaj mengoptimalkan platform digital Kawal Haji. Aplikasi ini memungkinkan jemaah maupun petugas untuk menyampaikan laporan, informasi, serta kendala layanan secara real time.

“Melalui Kawal Haji, setiap laporan yang masuk dapat dipantau, diteruskan, dan ditindaklanjuti lebih cepat sesuai kewenangan petugas di lapangan. Ini adalah bentuk komitmen kami agar setiap suara jemaah dapat segera ditangani,” jelas Maria.

Selain itu, Kemenhaj juga memperkuat Command Center Haji 2026 sebagai pusat kendali utama yang mengintegrasikan seluruh data operasional haji.

Sistem itu memantau berbagai aspek penting, mulai dari pergerakan jemaah, data kloter, sektor layanan, hingga akomodasi, transportasi, dan konsumsi.

“Dengan sistem ini, pengawasan tidak lagi hanya dilakukan secara manual, tetapi berbasis data dan informasi yang terintegrasi. Tujuannya jelas, agar setiap layanan dapat dipantau lebih dekat dan setiap kendala dapat segera direspons secara cepat dan tepat,” lanjutnya.

Imbauan Jelang Puncak Haji

Menjelang fase puncak haji, Kemenhaj mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik dan mental. Persiapan yang matang dinilai menjadi kunci kelancaran ibadah di tengah padatnya aktivitas di Tanah Suci.

“Fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Kami mengimbau jemaah untuk mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, menjaga pola makan, cukup minum, dan segera melapor jika mengalami kendala layanan,” tegas Maria.

Kemenhaj juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja tanpa henti dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

“Transformasi digital ini kami hadirkan untuk memastikan layanan haji semakin cepat, responsif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada jemaah,” pungkas Maria.

Digitalisasi Haji Keniscayaan di Era Modern

Transformasi digital dalam penyelenggaraan haji bukan sekadar inovasi, melainkan kebutuhan mendesak di era modern.

Dengan jumlah jemaah yang besar dan dinamika layanan yang kompleks, pendekatan berbasis data menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah.