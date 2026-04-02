Mengenal Apa itu Tasreh dan Cara Membuatnya untuk Haji maupun Umrah

Bagi jemaah haji dan umrah, berkunjung ke Masjid Nabawi di Madinah tentu menjadi salah satu momen yang paling dinanti.

Di dalam masjid ini, terdapat sebuah area istimewa bernama Raudhah, yang dikenal sebagai tempat mustajab untuk berdoa.

Namun, tidak semua jemaah bisa masuk ke Raudhah secara bebas.

Karena tingginya jumlah pengunjung setiap hari, diperlukan sistem pengaturan yang rapi untuk masuk ke dalam Raudhah, yakni menggunakan tasreh.

Apa itu Tasreh?

Tasreh adalah izin resmi dari otoritas Arab Saudi yang diberikan kepada jemaah haji atau umrah untuk bisa masuk ke area Raudhah di Masjid Nabawi.

Tanpa tasreh, jemaah tidak diperbolehkan masuk karena sistem kunjungan ke Raudhah memang diatur secara ketat.

Tasreh biasanya tidak dibuat secara individu, melainkan diurus secara kolektif melalui rombongan atau kloter oleh petugas yang ditunjuk.

Fungsi Tasreh

Fungsi utama tasreh adalag untuk menjaga kenyamanan seluruh jemaah haji dan umrah dalam melaksanakan ibadah.

Dengan sistem ini, setiap jemaah tetap punya kesempatan untuk beribadah dengan lebih khusyuk dan tertib.

Beberapa fungsi tasreh adalah sebagai berikut:

Mengatur jadwal kunjungan jemaah secara bergantian.

Menghindari penumpukan dan kerumunan di Raudhah.

Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Masjid Nabawi.

Memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh jemaah.

Ketentuan dan Batasan Tasreh

1. Berlaku untuk Rombongan (Kloter)

Tasreh diterbitkan berdasarkan kelompok jemaah, bukan perorangan. Jadi, pengurusannya dilakukan oleh petugas kloter atau pembimbing ibadah.

2. Hanya Satu Kali Kesempatan

Setiap jemaah umumnya hanya mendapatkan satu jadwal masuk ke Raudhah. Jika terlewat, biasanya tidak ada kesempatan ulang.

3. Jadwal Sudah Ditentukan

Tasreh mencantumkan waktu khusus untuk masuk. Jemaah juga wajib mengikuti jadwal tersebut.

4. Laki-Laki dan Perempuan Dipisah

Pengaturan masuk biasanya dibedakan antara jemaah pria dan wanita untuk menjaga ketertiban.

5. Pemeriksaan Ketat

Tasreh akan diperiksa oleh petugas sebelum masuk. Karena itu, tasreh tidak boleh dipalsukan atau disalahgunakan.

Cara Membuat Tasreh untuk Haji

1. Pengajuan oleh Petugas Kloter/Daker

Tasreh diajukan oleh petugas haji (seperti petugas kloter atau Daker Madinah) melalui sistem resmi yang disediakan pemerintah Arab Saudi.

Jemaah tidak perlu mengurus sendiri karena seluruh prosesnya dilakukan secara terpusat.

2. Input Data Jemaah dan Jadwal

Kemudian, petugas akan memasukkan data berupa identitas jemaah, asal kloter, serta waktu kunjungan yang tersedia.

Data ini nantinya akan digunakan untuk menentukan jadwal masuk ke Raudhah secara teratur.

3. Penerbitan Tasreh oleh Otoritas Saudi

Setelah pengajuan diproses, tasreh akan diterbitkan oleh otoritas setempat.

Tasreh ini berisi:

Waktu kunjungan.

Kelompok jemaah.

Pengaturan masuk (biasanya berbasis sistem digital/barcode).

4. Distribusi Jadwal ke Jemaah

Informasi tasreh tidak selalu diberikan dalam bentuk fisik, tetapi sering berupa jadwal yang disampaikan oleh pembimbing atau akses digital melalui sistem yang digunakan.

Nantinya, petugas sektor akan meneruskan informasi tersebut ke pembimbing kloter, lalu ke jemaah.

5. Persiapan Sebelum Jadwal

Sebelum jadwal masuk ke Raudhah, jemaah diminta untuk berkumpul lebih awal, yaitu sekitar 30-60 menit sebelum jadwal.

Kemudian, mereka bisa bergerak menuju titik masuk yang telah ditentukan di Masjid Nabawi

Hal ini penting untuk diperhatikan karena keterlambatan bisa membuat kesempatan masuk Raudhah justru terlewat.

6. Verifikasi dan Akses Masuk

Saat waktu tiba, petugas akan memeriksa tasreh, biasanya melalui barcode atau data sistem.

Setelah itu, barulah jemaah bisa masuk secara bergiliran sesuai dengan kloter mereka. Seluruh proses ini dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menjaga ketertiban.

Keistimewaan Raudhah

Raudhah adalah salah satu area paling istimewa di Masjid Nabawi yang terletak di antara rumah Nabi Muhammad SAW (kini makamnya) dan mimbar tempat beliau biasa berdakwah.

Hal ini sesuai dengan hadis riwayat bukhari:

“Di antara rumahku dan mimbarku, terletak sebuah raudhah (taman) dari taman-taman surga.” (HR. Al-Bukhari)

Secara ukuran, Raudhah memiliki luas kurang lebih 26 x 15 meter. Area ini memang tidak terlalu luas, namun mampu menampung banyak jemaah yang ingin beribadah di dalamnya.

Karena keterbatasan ruang inilah, jemaah harus membuat tasreh dan menunggu giliran untuk bisa masuk.

Selain itu, Raudhah juga dikenal sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa.