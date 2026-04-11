Antrean Haji 26 Tahun Disamaratakan, Skema “War Ticket” Picu Sorotan Publik

Antrean haji nasional kini resmi disamaratakan menjadi 26 tahun, sementara wacana skema “War Ticket” memicu sorotan luas publik sebagai solusi percepatan keberangkatan di tengah membludaknya daftar tunggu.

Kebijakan tersebut mengemuka usai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Banten, Jumat (10/4/2026).

Antrean Disamaratakan Nasional

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan, Rakernas kali ini menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi besar sistem perhajian Indonesia, terutama dalam menjawab persoalan klasik terkait antrean dan keuangan haji.

Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah adalah penyetaraan masa tunggu jemaah di seluruh Indonesia.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menghapus ketimpangan lama yang membuat sebagian jemaah harus menunggu jauh lebih lama dibandingkan wilayah lain.

"Kita menyadari bahwa kebijakan penyetaraan masa tunggu ini awalnya memicu berbagai respons dan dinamika di tengah publik. Namun, ini adalah langkah transformasi untuk memberikan rasa keadilan," tegas Wamenhaj.

Dia menegaskan lagi, tidak boleh lagi ada warga negara yang harus menunggu 40 tahun hanya karena perbedaan domisili, sementara di wilayah lain jauh lebih singkat.

"Sekarang, semua sama di angka 26 tahun," pungkasnya.

Penyetaraan tersebut dilakukan melalui redistribusi kuota yang lebih proporsional serta integrasi data jemaah secara nasional, sehingga kepastian keberangkatan menjadi lebih terukur.

Keuangan Haji Dibenahi

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola keuangan haji sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mengurai antrean panjang.

Dahnil menekankan, kedua isu tersebut saling berkaitan erat dan harus ditangani secara simultan.

"Isu antrean dan isu keuangan ini saling berkaitan. Kita tidak bisa bicara soal memangkas antrean tanpa bicara soal bagaimana kesiapan uangnya. Begitu juga sebaliknya, keuangan haji kita tidak akan sehat kalau manajemen antreannya berantakan dan tidak terukur," ujarnya.

Di tengah upaya tersebut, wacana “War Ticket” kembali mencuat sebagai opsi percepatan bagi jemaah yang memenuhi syarat tertentu.

Skema tersebut disebut sebagai respons atas panjangnya daftar tunggu haji Indonesia yang telah mencapai 5,7 juta orang.

"Ini adalah upaya kita mewujudkan istitha'ah yang sesungguhnya. Jika ada tambahan kuota besar, kita bisa putuskan bersama DPR untuk membuka skema ini bagi yang mampu secara material dan kesehatan untuk berangkat saat itu juga," pungkas Dahnil.

Ta’liful Qulub Rakernas

Menariknya, Dahnil juga menekankan dimensi spiritual dalam Rakernas ini sebagai fondasi utama pelayanan.

Ia menyebut Rakernas bukan sekadar forum teknis, melainkan momentum Ta’liful Qulub, mengikat hati seluruh pemangku kepentingan demi satu tujuan pelayanan jemaah.

"Konsolidasi ini adalah momentum Ta’liful Qulub. Kita tidak hanya menyatukan pikiran dan rencana kerja, tetapi yang paling utama adalah 'mengikat hati' dalam satu pengabdian yang tulus untuk melayani tamu-tamu Allah," ujarnya.

Ia menambahkan, kesatuan hati dan visi akan menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas penyelenggaraan haji ke depan. Dengan semangat tersebut, berbagai kendala teknis diyakini dapat diatasi secara lebih efektif.

"Jika hati kita sudah terpaut dalam niat yang sama, maka kerja-kerja berat dalam melayani jutaan jemaah akan terasa ringan. Inilah inti dari konsolidasi yang sesungguhnya," tambahnya.

Avtur Tak Dibebankan

Di tengah dinamika global, pemerintah juga memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah dari dampak kenaikan biaya operasional, khususnya sektor penerbangan.

Dahnil menegaskan lonjakan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah.

"Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat," ujar Wamenhaj.

Selain itu, kesiapan logistik jemaah juga dipastikan aman. Pemerintah telah melakukan mitigasi untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok selama pelaksanaan ibadah haji.

"Kami sudah melakukan mitigasi bersama KUH dan memastikan stok serta kontrak logistik jemaah aman untuk tiga bulan ke depan. Jadi, jemaah tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah," lanjutnya.

Pemerintah pun terus memantau perkembangan geopolitik di Timur Tengah guna memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan lancar.

Bahkan, berbagai skenario antisipasi telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk.

"Harapan kita tentu dinamika geopolitik ini tidak eskalatif. Namun, secara sistem, kita sudah siap dengan segala skenario terburuk agar jemaah tetap bisa beribadah dengan aman dan nyaman," pungkasnya.

Rakernas itu juga menghasilkan sejumlah poin strategis, mulai dari peningkatan kualitas layanan katering, transportasi, hingga skema perlindungan jemaah selama di Tanah Suci, menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan layanan yang lebih aman, nyaman, dan mabrur.

Menutup Rakernas, Dahnil menegaskan seluruh hasil konsolidasi harus segera diimplementasikan secara konkret oleh seluruh jajaran terkait, dengan tujuan utama menghadirkan layanan haji yang lebih adil, transparan, dan berkualitas.