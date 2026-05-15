Anggota DPR Bongkar 'Celah' Imigrasi yang Bikin Haji Ilegal Menjamur

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pengawasan ketat di sektor imigrasi menjadi kunci utama untuk mencegah keberangkatan jemaah haji nonprosedural pada musim haji 2026/1447 Hijriah.

Menurut Cucun, persoalan utama keberangkatan haji ilegal berada di pintu keluar masuk negara, khususnya sektor imigrasi.

Karena itu, koordinasi lintas kementerian harus diperkuat agar tidak ada lagi masyarakat yang berangkat menggunakan visa nonhaji untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

“Nah, tadi juga disampaikan, Komisi XIII sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Imipas karena border-nya ini kan di imigrasi. Kalau imigrasinya betul-betul melakukan pengetatan, tidak ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan,” ujar Cucun dilansir dari laporan Parlementaria, Jumat (15/5/2026).

Politisi Fraksi PKB itu menilai praktik keberangkatan menggunakan visa nonhaji selama ini menjadi persoalan serius yang harus dihentikan total.

Ia menekankan penguatan pengawasan harus dilakukan di seluruh kantor pelayanan imigrasi, terutama bandara internasional yang menjadi titik keberangkatan jemaah menuju Arab Saudi.

“Kuncinya adalah di imigrasi kita. Di setiap kantor-kantor pelayanan imigrasi, terutama bandara internasional ini betul-betul terkunci, tertutup, tidak ada orang bisa lolos pergi ke Saudi,” katanya.

Fenomena jemaah nonprosedural atau ilegal ini memang kerap menjadi sorotan setiap musim haji.

Selain melanggar aturan, keberangkatan tanpa jalur resmi juga berpotensi merugikan jemaah sendiri, mulai dari ancaman deportasi hingga kesulitan mengakses layanan ibadah di Arab Saudi.

Karena itu, Cucun mengapresiasi langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang disebut mulai memperketat sistem pengawasan serta memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait, termasuk Kementerian Haji Arab Saudi.

“Kalau misalkan dulu masih ada punya kesempatan main-main orang imigrasi segala macam, sekarang alhamdulillah Pak Menteri Imipas kemarin berkomitmen tidak ada celah sedikit pun,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Arab Saudi juga terus memperketat regulasi akses ibadah selama musim haji.

Salah satunya dengan membatasi penggunaan tasreh atau izin masuk ke area-area tertentu, termasuk Raudhah, yang selama ini kerap disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Cucun menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif demi menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan ibadah haji.

“Ya inilah, makanya sekarang pemerintah Saudi menerapkan tidak ada lagi muassasah menyiapkan tasreh masuk Raudhah karena itu tadi, disalahgunakan oleh misalkan orang yang bisa membeli,” ujarnya.

Langkah pengetatan itu sekaligus menjadi sinyal kuat Pemerintah Arab Saudi tidak lagi memberi ruang bagi praktik-praktik ilegal dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan sistem yang makin ketat dan digitalisasi layanan yang terus diperkuat, peluang keberangkatan nonprosedural diperkirakan akan semakin sempit.

Di akhir keterangannya, Cucun meminta masyarakat Indonesia yang berada di Arab Saudi tidak lagi membuka layanan atau praktik ilegal yang menjanjikan akses ibadah di luar mekanisme resmi pemerintah.