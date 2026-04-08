Ancaman Kenaikan Biaya Haji Diredam, Jemaah Aman

Pemerintah memastikan komitmennya untuk melindungi jemaah haji Indonesia dari beban tambahan biaya di tengah dinamika global yang memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Moch. Irfan Yusuf, menegaskan setiap potensi penyesuaian biaya tidak akan dibebankan kepada jemaah.

Hal tersebut, lanjut dia, merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten,” ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Tangerang, Rabu (8/04/2026).

Tekanan Global Tak Ganggu Jemaah

Menhaj mengungkapkan, dinamika global saat ini turut berdampak pada aspek operasional penyelenggaraan haji, khususnya sektor transportasi udara.

Maskapai seperti Garuda Indonesia dan Saudi Airlines telah mengajukan penyesuaian harga penerbangan pada akhir Maret 2026.

Namun, pemerintah memastikan bahwa perubahan tersebut tidak akan berdampak pada biaya yang harus dibayar oleh jemaah.

“Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah,” tegasnya.

Prioritas Keselamatan Jemaah

Selain soal biaya, Menhaj juga menekankan aspek keamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam situasi global yang dinamis, pemerintah terus memantau perkembangan untuk memastikan seluruh tahapan ibadah berjalan lancar dan aman.

Optimisme di Tengah Meredanya Ketegangan

Menhaj menambahkan, kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mulai membaik menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan haji tahun ini.

“Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji,” ujarnya.