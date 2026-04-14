AMPHURI Usul Solusi Alternatif War Tiket Haji Tanpa Ganggu Antrean

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengusulkan solusi alternatif atas wacana penerapan ‘war tiket haji’ dengan menekankan inovasi kebijakan tidak boleh mengganggu sistem antrean yang sudah berjalan dan menyangkut hak jutaan jemaah.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Ahmad Zaky Zakariya Anshary, yang menilai gagasan tersebut perlu ditempatkan secara bijak sebagai bagian dari ijtihad kebijakan, namun tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

"Pada prinsipnya kami selalu mendukung setiap ikhtiar dan program positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji," kata Zaky dalam tulisannya yang diterima inilah.com, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, upaya mencari terobosan tentu merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat.

"Namun demikian, setiap kebijakan publik, apalagi yang menyangkut ibadah dan jutaan masyarakat, perlu dikaji secara mendalam agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat," uajr Zaky.

Dia menyampaikan, AMPHURI memandang wacana ‘war tiket haji’ sebagai bentuk ijtihad kebijakan yang sah. Meski demikian, terdapat tiga prinsip utama yang harus dijaga, yakni keadilan (fairness), transparansi, dan kemaslahatan umat secara luas.

Hal tersebut juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin pelayanan yang tertib dan berkeadilan.

Skema War Tiket Masih Belum Jelas

Mengacu pada penjelasan awal Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, konsep tersebut secara sederhana dapat dipahami bahwa Pemerintah menetapkan program dan harga paket haji. Kemudian, jemaah yang memenuhi syarat istito’ah (kemampuan finansial dan kesehatan) dapat langsung mengikuti program.

Adapun mekanisme seleksi bisa berupa: first come first served (siapa cepat dia dapat); atau skema kompetitif (mendekati lelang). Meski demikian, hingga saat ini detail implementasi masih belum sepenuhnya jelas.

Ketidakjelasan ini dinilai berpotensi memicu kebingungan publik, terutama karena menyangkut ibadah yang sangat sensitif bagi umat Islam.

Antrean Haji Bukan Karena BPKH

AMPHURI juga meluruskan anggapan yang menyebut antrean haji muncul akibat keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pernyataan bahwa antrean haji muncul setelah adanya Badan Pengelola Keuangan Haji (NPKH) perlu diluruskan secara historis. Sebab, faktanya, antrean panjang sudah terjadi sejak 2009–2013.

Zaky mengungkapkan, tidak hanya itu, sistem setoran awal pendaftaran Haji reguler sudah di mulai dari tahun 1999. "Bisa dikatakan dengan diasakannya setoran awal pendaftaran disebabkan sudah mulai ada antria walaupun tidak sepanjang sekarang, didaftarkan atas nama jemaah Haji," katanya.

Lebih lanjut, sistem pengelolaan haji telah berkembang melalui berbagai regulasi hingga akhirnya BPKH baru efektif beroperasi pada 2017.

"Dengan demikian, antrean merupakan persoalan struktural, bukan akibat institusi tertentu," tegas Zaky.

Ketimpangan Kuota dan Permintaan

Menurut analisis AMPHURI, Zaky melanjutkan, akar persoalan antrean terletak pada ketidakseimbangan antara kuota dan jumlah calon jemaah.

Faktor utamanya meliputi keterbatasan kuota global yang ditetapkan oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, pertumbuhan populasi Muslim Indonesia, meningkatnya kesadaran berhaji, serta naiknya daya beli masyarakat.

Kondisi tersebut menyebabkan lonjakan permintaan yang tidak sebanding dengan ketersediaan kuota.

Risiko Besar Jika Diterapkan

AMPHURI mengingatkan, penerapan ‘war tiket haji’ berpotensi menimbulkan sejumlah risiko serius.

Mulai dari hilangnya rasa keadilan bagi jemaah yang telah menunggu puluhan tahun, potensi gejolak sosial, hingga kesulitan akses bagi jamaah kurang mampu.

Selain itu, harga paket haji tanpa subsidi diperkirakan bisa mencapai Rp90–100 juta atau lebih, sehingga memperlebar kesenjangan akses ibadah.

Dari sisi pengelolaan dana, penghapusan antrean juga berimplikasi pada sistem setoran awal dan dana kelolaan haji yang mencapai ratusan triliun rupiah, yang berpotensi menimbulkan persoalan kepercayaan publik.

Solusi Alternatif Tanpa Ganggu Antrean

"Sebagai jalan tengah, AMPHURI menawarkan sejumlah solusi alternatif yang dinilai lebih adil dan realistis," ungkap Zaky.

Pertama, memanfaatkan sisa kuota tahunan yang tidak terpakai sebagai proyek percontohan ‘war tiket haji’ dengan pengelolaan transparan dan akuntabel.

Kedua, menggunakan kuota tambahan jika tersedia, sehingga tidak mengganggu antrean yang sudah ada. Model ini telah diterapkan di Turki melalui kombinasi sistem antrean dan undian.

Ketiga, menerapkan sistem ganda, yakni haji reguler berbasis antrean untuk menjaga keadilan sosial, serta haji non-antrean berbasis kemampuan tanpa subsidi, dengan catatan tidak mengganggu hak jemaah existing.

Keadilan dan Kepercayaan Jadi Kunci

Zaky menegaskan inovasi kebijakan tetap diperlukan, namun tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan kepercayaan publik.

"Wacana ‘war tiket haji’ adalah gagasan yang patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mencari solusi. Namun, implementasinya harus dilakukan secara hati-hati, berbasis data, serta memerlukan penyesuaian regulasi," pungkasnya.