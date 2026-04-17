Ada Kendala Administrasi, Kemenhaj Pastikan Semua Visa Petugas Haji Sudah Terbit

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memastikan seluruh visa petugas haji Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 telah terbit setelah sebelumnya ada yang terkendala akibat proses administrasi.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kendala penerbitan visa merupakan hal yang kerap terjadi setiap tahun, terutama karena adanya proses penyaringan (screening) dan verifikasi dari otoritas Arab Saudi.

“Begini, hampir setiap tahun memang kan kendala visa selalu muncul, terutama dari pihak Saudi Arabia​​​​​​. Biasanya mereka ada proses screening, ada masalah administrasi dan sebagainya,” kata Dahnil di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Dibatalkan

Lebih lanjut dia menjelaskan, sebelumnya seluruh visa haji bagi petugas memang telah terbit. Namun beberapa hari jelang pemberangkatan petugas gelombang pertama, sebanyak 40 visa petugas yang rata-rata dari tim Media Center Haji (MCH) kembali dibatalkan karena ada persoalan administrasi sektoral.

“Setelah keluar visanya kemudian ter-cancel karena ada masalah administrasi sektoral,” tutur Dahnil.

Menurut dia, administrasi sektoral yang dimaksud berkaitan dengan permintaan verifikasi ulang dari Kementerian Informasi Arab Saudi terhadap data para petugas.

“Administrasi sektoral itu ada permintaan dari Kementerian Informasi Saudi Arabia untuk melakukan verifikasi lagi,” ujar Dahnil.

Masalah Tuntas

Meski demikian Dahnil memastikan permasalahan tersebut telah diselesaikan. Seluruh visa yang sebelumnya terkendala kini sudah terbit dan petugas dapat diberangkatkan sesuai rencana.

"Tapi per tadi malam 40 itu sudah tuntas, jadi teman-teman wartawan yang mau berangkat jangan khawatir," kata Dahnil.

Dalam mengawali misi haji 2026, sekitar 400-an petugas haji akan mulai berangkat ke Tanah Suci pada Jumat. Mereka akan menjadi tim pendahulu untuk memastikan kesiapan layanan menyambut tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT).